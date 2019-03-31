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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1641164216431644

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:05

  vhata написав:Не помню, писала или нет, у меня есть друг, МБАшник финансово-яйцеголовый. Мы с ним познакомились в конце 90х и часто спорили, по молодости, об инвестициях. Он чисто финансист - ставки дисконтирования, керритрейды и пр... я - чуйкопрактик, без образования. Прошло 20 лет, как по-моему, чуйко-вложения в монументальные вещи, типа недвига-земля, гораздо круче, чем любые "заощадження". Хотя, надо признать - Слава Богу, что живу не в Донецке.
ps: совет пионЭрам - на землю смотрим внимательно.


а куда он вкладывает?
можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:32

  vhata написав:
  rjkz написав:
  Vadim V написав:Не помню где смотрел/слушал , вроде бы как Винник говорил ,или какой то известный чел,мол ему в кайф снимать первую сдачу , через пару лет снимать новую...


1. Если рассматривать в контексте высокого дохода, когда аренда берет менее 10-20% от дохода, то рент бизнес и премиум класса жилья я рассматриваю как намного выгодное распоряжение финансами чем покупка - зачастую там несоизмеримо закопанным деньгам доходность.
Не помню, писала или нет, у меня есть друг, МБАшник финансово-яйцеголовый. Мы с ним познакомились в конце 90х и часто спорили, по молодости, об инвестициях. Он чисто финансист - ставки дисконтирования, керритрейды и пр... я - чуйкопрактик, без образования. Прошло 20 лет, как по-моему, чуйко-вложения в монументальные вещи, типа недвига-земля, гораздо круче, чем любые "заощадження". Хотя, надо признать - Слава Богу, что живу не в Донецке.
ps: совет пионЭрам - на землю смотрим внимательно.


Я в данном случае писал о нецелесообразности владения недвижимостью бизнес и премиум классов......по крайней мере находясь на том уровне доходов, на котором находятся все на этой ветке. Уверен, у владельцев "заводов-газет-пароходов" несколько другие интересы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знакомый кстати недавно сбежал за границу (бизнес долго разорялся с 2014 года, не вернул кредиты банкам+ налоговая, возбудили уголовные дела).

В Киеве остался дом около 600 метров в кончазаспе и 2 квартиры в Новопечерских липках.

Судьба этой недвижимости не понятна.
Явно лучше бы он деньги держал например в евробондах, а всю эту ерунду бы арендовал, 7% годовых ему как раз бы хватило.

ЗЫ: а у Гонтаревой вообще вон дом сгорел, вынуждена с взрослым сыном жить в арендованной двушке (в Лондоне).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:54

  investorkiev написав:а куда он вкладывает?
можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?
куда он - не знаю :) я звоню, когда мне нужен совет типа: "как мыслишь, шо будэ з долларом?", он звонит, когда на горизонте манипуляции с недвигой.

В конце 90х, комп стоил тысячи баксов, а земля, на берегу реки в 8-10км от города - 200 баксов за 20 соток, и никому не была нужна! БУшное авто, стоило, как квартира в центре. Крутые бизнесмены - базарники, валютчики, и все было усыпано ломбардами, как сейчас.
Думаю, надо искать то, что пока никому не нужно, но при здравом взгляде, должно иметь цену.

Завалялся у меня журнал, за 2002 год "Идеи вашего дома", там рекламка - телевизор плазменный крохотный - 7 тыс баксов. За эти деньги, в 2002, можно было купить ого-го что! :)
Когда чел продает квартиру, и за эти деньги покупает газель, шубу, депозит... я просто не понимаю, что у него в голове.

С конца 90х, у меня осталась капитальная дача и кусочек нежилой.
И дача стоит одинокая больше 10летия, не ездим, потому что возле дома, больше 30 соток. Меня спрашивают - почему не продаешь? Не продаю, и никто не понимает :) Локация, как говорит Кинг, решает все. Место бомба, 5км от супермаркета, 60м река, 2 этажа, перекрыты плитами, на сваях... Дают 15-20 тыс, что можно купить на эти деньги? бушный пирожок или клаустрофобическую бетоно-коробочку? Содержание - 10 баксов в год в кооператив. Недавно, чел купил рядом дачу, постоил дворец, купил вторую, развалял, постоил бассейн... Если Бог даст, и все буде добре, она будет сдаваться и расти в цене, только вопрос времени...

сори, за многословие и оффтоп, модераторы, можно удалить.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:04

Не надо удалять посты Ваты)
Интересно почитать .
У меня от обсуждения модных мопов уже изжога)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:07

  rjkz написав:Уверен, у владельцев "заводов-газет-пароходов" несколько другие интересы.

Вполне возможно, но как написано: "жизнь человека не зависит от изобилия его имения". Денег должно быть и не мало, и не много. И одно и второе - выматывает, у нас же не две жизни. Как бы не надувались щеки от крутизны, все равно будет ктото круче :)
Дает Бог - неслаждайся тем что есть, живи спокойно :) Мой дружбан-валютчик вышел из биткойна до обвала - спрашиваю, почему вышел? Отвечает, просыпаюсь и сразу за самартфон... покой потерял, зачем оно мне, нервничать и переживать...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:36

  vhata написав:
  investorkiev написав:а куда он вкладывает?
можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?
куда он - не знаю :) я звоню, когда мне нужен совет типа: "как мыслишь, шо будэ з долларом?", он звонит, когда на горизонте манипуляции с недвигой.

В конце 90х, комп стоил тысячи баксов, а земля, на берегу реки в 8-10км от города - 200 баксов за 20 соток, и никому не была нужна! БУшное авто, стоило, как квартира в центре. Крутые бизнесмены - базарники, валютчики, и все было усыпано ломбардами, как сейчас.
Думаю, надо искать то, что пока никому не нужно, но при здравом взгляде, должно иметь цену.

Завалялся у меня журнал, за 2002 год "Идеи вашего дома", там рекламка - телевизор плазменный крохотный - 7 тыс баксов. За эти деньги, в 2002, можно было купить ого-го что! :)
Когда чел продает квартиру, и за эти деньги покупает газель, шубу, депозит... я просто не понимаю, что у него в голове.

С конца 90х, у меня осталась капитальная дача и кусочек нежилой.
И дача стоит одинокая больше 10летия, не ездим, потому что возле дома, больше 30 соток. Меня спрашивают - почему не продаешь? Не продаю, и никто не понимает :) Локация, как говорит Кинг, решает все. Место бомба, 5км от супермаркета, 60м река, 2 этажа, перекрыты плитами, на сваях... Дают 15-20 тыс, что можно купить на эти деньги? бушный пирожок или клаустрофобическую бетоно-коробочку? Содержание - 10 баксов в год в кооператив. Недавно, чел купил рядом дачу, постоил дворец, купил вторую, развалял, постоил бассейн... Если Бог даст, и все буде добре, она будет сдаваться и расти в цене, только вопрос времени...

сори, за многословие и оффтоп, модераторы, можно удалить.


Сейчас еще можно найти землю с/х назначения, но нормально купить ее сложно, а потерять легко. Население планеты растет, его надо кормить. Но когда оно вырастет в цене - хз."Жизнь одна" (С). В свое время родители накупили всякой хрени типа хрусталя, картин, мебели и тп Сейчас оно никому не надо, занимает полки, полка занимает место в шкафу, шкаф занимает место в квартире, это место стоило денег. В этом смысле покупать надо то,что приносит доход. И недвига вроде как с этим справляется . Пока справляется, но если говорить о "чуйке", то моя неспокойна.
У друга на работе повальное увлечение поиском с МД. Накупили себе МД по несколько штук баксов, за лето прошлого года некоторые отбили. Но это хобби. Как у кого-то рыбалка.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:58

  rjkz написав:Сейчас еще можно найти землю с/х назначения, но нормально купить ее сложно, а потерять легко. Население планеты растет, его надо кормить. Но когда оно вырастет в цене - хз."Жизнь одна" (С). В свое время родители накупили всякой хрени типа хрусталя, картин, мебели и тп Сейчас оно никому не надо, занимает полки, полка занимает место в шкафу, шкаф занимает место в квартире, это место стоило денег. В этом смысле покупать надо то,что приносит доход. И недвига вроде как с этим справляется . Пока справляется, но если говорить о "чуйке", то моя неспокойна.
У друга на работе повальное увлечение поиском с МД. Накупили себе МД по несколько штук баксов, за лето прошлого года некоторые отбили. Но это хобби. Как у кого-то рыбалка.

Что такое МД?
Арендовать недвигу бизнес-класса, конечно, круто. Но аренда 2ки с неплохим ремонтом стоит 2куе в месяц. 2куе в месяц приносит депо в размере 600куе. При том что квартира эта обойдется Вам при покупке и самостоятельном ремонте тысяч в 250-300 максимум. Т.е. минимум 1 куе в месяц вы при такой аренде теряете.
12 куе в год, 10 лет - 120 куе. Жалко.
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