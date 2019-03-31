rjkz написав:

1. Если рассматривать в контексте высокого дохода, когда аренда берет менее 10-20% от дохода, то рент бизнес и премиум класса жилья я рассматриваю как намного выгодное распоряжение финансами чем покупка - зачастую там несоизмеримо закопанным деньгам доходность.2. Владение дорогущим объектом - это не только замороженное бабло, но и проблемы быстро продать.3. Дорогой объект - дорогая амортизация. Для арендатора это просто подарок от лендлорда, который останется с ушатаной квартирой, мебелью и техникой, морально устаревшим ремонтом, простоями и комуналью. Новострой станет обычным домом за 10 лет, через 15 в нем накопится некая масса нерешенных проблем, через 20 он будет как сейчас дома 90-х, потом он будет медленно превращаться в шлак.4. Помимо этого, кто владеет недвигой, особенно не одним объектом, знает, что время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг. И тд и тп. Я-бы предпочел арендовать.