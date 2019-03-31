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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:41
rjkz написав:
время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг.
...ну от для чого, тепер і Ви, забиваєте наступний цв'ях у кришку мого майбутнього лендлордизму?!:)
п. с
.... я тільки цього року почав розчаровуватись у ленлордизмі
- а до того, я би брав "на всі"!
.... еееехххххх, що ж ви за люди такі?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:48
rjkz написав:
1. Если рассматривать в контексте высокого дохода, когда аренда берет менее 10-20% от дохода, то рент бизнес и премиум класса жилья я рассматриваю как намного выгодное распоряжение финансами чем покупка - зачастую там несоизмеримо закопанным деньгам доходность.
2. Владение дорогущим объектом - это не только замороженное бабло, но и проблемы быстро продать.
3. Дорогой объект - дорогая амортизация. Для арендатора это просто подарок от лендлорда, который останется с ушатаной квартирой, мебелью и техникой, морально устаревшим ремонтом, простоями и комуналью. Новострой станет обычным домом за 10 лет, через 15 в нем накопится некая масса нерешенных проблем, через 20 он будет как сейчас дома 90-х, потом он будет медленно превращаться в шлак.
4. Помимо этого, кто владеет недвигой, особенно не одним объектом, знает, что время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг. И тд и тп. Я-бы предпочел арендовать.
Квартиры больших площадей однозначно выгодней арендовать.
Арендодателей сдающих большие квартиры сложно назвать профи арендодателями.
Это не бизнес, там одни убытки.
rjkz написав:
У Винника самый низкооплачиваемый сотрудник из тех поддержки получает 400 баксов за выступление и не меньше 2 куе в месяц. Знаю человека, который знает этого сотрудника. Можете интерполировать это на доходы Винника.
Не знаком с творчеством этого исполнителя и не могу судить о его звездной величине))
2 куе в месяц? Возможно за меньшие деньги, желающих вести гастрольный образ жизни особо нет?
Суть в ином. Богема, с высокой вероятностью, может нафиг убить любой ремонт, буквально за пару месяцев. Это группа риска.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:14
У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:50
Alex_V_K_79 написав:
У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.
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Для Вас напряг небольшой - найдите пару договоров в инете на рус/укр + англ. (у меня на поиск ушло меньше минуты) и заточите под себя (работы максимум на один вечер).
Если знаний английского не хватает - попросите помощи у того, кто его знает.
Но в данном случае лучше сделать всё самому - вашу специфику и требования лучше всего знаете только Вы сами. Да и английский подучите
Одни плюсы в общем.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06
Клаус написав: rjkz написав:
... Вошел спекулятивный
капитал под дикие проценты. ..
разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз
Хорошо, я может не силен в терминах, зашло бабло под дикие проценты, не имеющие никакого отношения к инвестициям в экономику (для затыкания дыр или проедания), но которые (2/3/5 - это не такие уж и сроки) скоро уйдут с хорошим куском (почти удвоившись). Назовите это как хотите.
Я-бы не назвал спекулятивным, бабло, на которое иностранный инвестор выкупил-бы даже 100500 га сх земли без права перепродажи и с условием обязательного использования по назначению, строительство с нуля завода по выпуску воздушных шариков или еще чего угодно, что останется в Украине надолго, будет давать рабочие места иВВП. Все остальное - хрень, ведущая к увеличению долгов и погружающая нас дальше в ж0пу.
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rjkz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:55
Долярчик написав: rjkz написав:
время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг.
...ну от для чого, тепер і Ви, забиваєте наступний цв'ях у кришку мого майбутнього лендлордизму?!:)
п. с
.... я тільки цього року почав розчаровуватись у ленлордизмі
- а до того, я би брав "на всі"!
.... еееехххххх, що ж ви за люди такі?!
Долярчик, люди становятся лендлордами, чтобы хоть какой-то доход получать, а не для того, чтобы банку до скончания века выплачивать. Это еще хуже тех забот, которые связаны с владением недвигой.
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rjkz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:31
Клаус написав: rjkz написав:
... Вошел спекулятивный
капитал под дикие проценты. ..
разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз
ОВГЗ можно продать раньше срока на вторичном рынке.
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MaximS
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