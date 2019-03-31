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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:41
rjkz написав:
время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг.
...ну от для чого, тепер і Ви, забиваєте наступний цв'ях у кришку мого майбутнього лендлордизму?!:)
п. с
.... я тільки цього року почав розчаровуватись у ленлордизмі
- а до того, я би брав "на всі"!
.... еееехххххх, що ж ви за люди такі?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:48
rjkz написав:
1. Если рассматривать в контексте высокого дохода, когда аренда берет менее 10-20% от дохода, то рент бизнес и премиум класса жилья я рассматриваю как намного выгодное распоряжение финансами чем покупка - зачастую там несоизмеримо закопанным деньгам доходность.
2. Владение дорогущим объектом - это не только замороженное бабло, но и проблемы быстро продать.
3. Дорогой объект - дорогая амортизация. Для арендатора это просто подарок от лендлорда, который останется с ушатаной квартирой, мебелью и техникой, морально устаревшим ремонтом, простоями и комуналью. Новострой станет обычным домом за 10 лет, через 15 в нем накопится некая масса нерешенных проблем, через 20 он будет как сейчас дома 90-х, потом он будет медленно превращаться в шлак.
4. Помимо этого, кто владеет недвигой, особенно не одним объектом, знает, что время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг. И тд и тп. Я-бы предпочел арендовать.
Квартиры больших площадей однозначно выгодней арендовать.
Арендодателей сдающих большие квартиры сложно назвать профи арендодателями.
Это не бизнес, там одни убытки.
rjkz написав:
У Винника самый низкооплачиваемый сотрудник из тех поддержки получает 400 баксов за выступление и не меньше 2 куе в месяц. Знаю человека, который знает этого сотрудника. Можете интерполировать это на доходы Винника.
Не знаком с творчеством этого исполнителя и не могу судить о его звездной величине))
2 куе в месяц? Возможно за меньшие деньги, желающих вести гастрольный образ жизни особо нет?
Суть в ином. Богема, с высокой вероятностью, может нафиг убить любой ремонт, буквально за пару месяцев. Это группа риска.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:14
У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:50
Alex_V_K_79 написав:
У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Для Вас напряг небольшой - найдите пару договоров в инете на рус/укр + англ. (у меня на поиск ушло меньше минуты) и заточите под себя (работы максимум на один вечер).
Если знаний английского не хватает - попросите помощи у того, кто его знает.
Но в данном случае лучше сделать всё самому - вашу специфику и требования лучше всего знаете только Вы сами. Да и английский подучите
Одни плюсы в общем.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06
Клаус написав: rjkz написав:
... Вошел спекулятивный
капитал под дикие проценты. ..
разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз
Хорошо, я может не силен в терминах, зашло бабло под дикие проценты, не имеющие никакого отношения к инвестициям в экономику (для затыкания дыр или проедания), но которые (2/3/5 - это не такие уж и сроки) скоро уйдут с хорошим куском (почти удвоившись). Назовите это как хотите.
Я-бы не назвал спекулятивным, бабло, на которое иностранный инвестор выкупил-бы даже 100500 га сх земли без права перепродажи и с условием обязательного использования по назначению, строительство с нуля завода по выпуску воздушных шариков или еще чего угодно, что останется в Украине надолго, будет давать рабочие места иВВП. Все остальное - хрень, ведущая к увеличению долгов и погружающая нас дальше в ж0пу.
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rjkz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:55
Долярчик написав: rjkz написав:
время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг.
...ну от для чого, тепер і Ви, забиваєте наступний цв'ях у кришку мого майбутнього лендлордизму?!:)
п. с
.... я тільки цього року почав розчаровуватись у ленлордизмі
- а до того, я би брав "на всі"!
.... еееехххххх, що ж ви за люди такі?!
Долярчик, люди становятся лендлордами, чтобы хоть какой-то доход получать, а не для того, чтобы банку до скончания века выплачивать. Это еще хуже тех забот, которые связаны с владением недвигой.
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rjkz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:31
Клаус написав: rjkz написав:
... Вошел спекулятивный
капитал под дикие проценты. ..
разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз
ОВГЗ можно продать раньше срока на вторичном рынке.
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MaximS
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Додано: Вів 01 жов, 2019 21:44
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Сейчас еще можно найти землю с/х назначения, но нормально купить ее сложно, а потерять легко. Население планеты растет, его надо кормить. Но когда оно вырастет в цене - хз."Жизнь одна" (С). В свое время родители накупили всякой хрени типа хрусталя, картин, мебели и тп Сейчас оно никому не надо, занимает полки, полка занимает место в шкафу, шкаф занимает место в квартире, это место стоило денег. В этом смысле покупать надо то,что приносит доход. И недвига вроде как с этим справляется . Пока справляется, но если говорить о "чуйке", то моя неспокойна.
У друга на работе повальное увлечение поиском с МД. Накупили себе МД по несколько штук баксов, за лето прошлого года некоторые отбили. Но это хобби. Как у кого-то рыбалка.
Что такое МД?
Арендовать недвигу бизнес-класса, конечно, круто. Но аренда 2ки с неплохим ремонтом где-то близко к центру в модном доме стоит 2куе в месяц. 2куе в месяц приносит депо в размере 600куе. При том что квартира эта обойдется Вам при покупке и самостоятельном ремонте тысяч в 250-300 максимум. Т.е. минимум 1 куе в месяц вы при такой аренде теряете.
12 куе в год, 10 лет - 120 куе. Жалко. Втройне жалко, когда эта квартира еще и вырастает в стоимости в долл. США на 10-15% в год (как в последние 3 года), тогда как ваш депозит приносит в год все меньше и меньше %%.
Мы просто привыкли смотреть на настоящее через призму прошлого опыта. И да, прошлый опыт показывает совершенно однозначно: депо (если не в овнобанке) в долгосроке гораздо выгоднее недвиги. Но так было до 2016го года. С 2016го мы видим быстрый рост цен на недвигу и такое стремительное падение доходности финансовых инструментов в Украине. И сидящим безвылазно в долларовых депо с 2015го года не позавидуешь.
МД - металлодетектор, модное нынче увлечение, жаль нет времени.
Все смотрят на все через призму своего опыта. И Вы тоже.
Почему-то Вы не смотрите на квартиру с ценником в 250 куе, что во первых там вложения в технику и мебель и ремонт, который выйдет из тренда лет через 5 затянет в целом куе эдак 30-40. А во-вторых это гемор - купить, сделать ремонт, даже если для вас это делают другие. Кому-то комфортнее переезжать раз в несколько лет в новье. Насчет роста цены - опять-же, вытащите сейчас из экономики долговые деньги по ОВГЗ и посмотрите что случится и с депозитами и с курсом и с ценами на недвигу. Вошел спекулятивный капитал под дикие проценты. И это объясняет и рост цен и снижение доходности депо. ДЕНЬГИ КРАТКОСРОЧНО стали дешевле.
Гривна різко пішла вниз.
Схоже, що лафа закінчилась.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:45
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hume
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Додано: Сер 02 жов, 2019 00:44
hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/
Скорей всего спрос будет на номера для пар. Такие себе, кроликовые фермы.
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