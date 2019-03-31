RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1642164316441645

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:41

... ой, що ж це коїться! ©®™)))

  rjkz написав:время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг.

...ну от для чого, тепер і Ви, забиваєте наступний цв'ях у кришку мого майбутнього лендлордизму?!:)

п. с
.... я тільки цього року почав розчаровуватись у ленлордизмі :)
- а до того, я би брав "на всі"! :)

.... еееехххххх, що ж ви за люди такі?! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 19.10.15
Подякував: 468 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:48

  rjkz написав:1. Если рассматривать в контексте высокого дохода, когда аренда берет менее 10-20% от дохода, то рент бизнес и премиум класса жилья я рассматриваю как намного выгодное распоряжение финансами чем покупка - зачастую там несоизмеримо закопанным деньгам доходность.
2. Владение дорогущим объектом - это не только замороженное бабло, но и проблемы быстро продать.
3. Дорогой объект - дорогая амортизация. Для арендатора это просто подарок от лендлорда, который останется с ушатаной квартирой, мебелью и техникой, морально устаревшим ремонтом, простоями и комуналью. Новострой станет обычным домом за 10 лет, через 15 в нем накопится некая масса нерешенных проблем, через 20 он будет как сейчас дома 90-х, потом он будет медленно превращаться в шлак.
4. Помимо этого, кто владеет недвигой, особенно не одним объектом, знает, что время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг. И тд и тп. Я-бы предпочел арендовать.

Квартиры больших площадей однозначно выгодней арендовать.
Арендодателей сдающих большие квартиры сложно назвать профи арендодателями.
Это не бизнес, там одни убытки.
  rjkz написав:У Винника самый низкооплачиваемый сотрудник из тех поддержки получает 400 баксов за выступление и не меньше 2 куе в месяц. Знаю человека, который знает этого сотрудника. Можете интерполировать это на доходы Винника.

Не знаком с творчеством этого исполнителя и не могу судить о его звездной величине))
2 куе в месяц? Возможно за меньшие деньги, желающих вести гастрольный образ жизни особо нет?
Суть в ином. Богема, с высокой вероятностью, может нафиг убить любой ремонт, буквально за пару месяцев. Это группа риска.
UA
 
Повідомлень: 4566
З нами з: 19.07.08
Подякував: 522 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 251
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:50

  Alex_V_K_79 написав:У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk


Для Вас напряг небольшой - найдите пару договоров в инете на рус/укр + англ. (у меня на поиск ушло меньше минуты) и заточите под себя (работы максимум на один вечер).
Если знаний английского не хватает - попросите помощи у того, кто его знает.

Но в данном случае лучше сделать всё самому - вашу специфику и требования лучше всего знаете только Вы сами. Да и английский подучите :wink:

Одни плюсы в общем.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 29.01.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:06

  Клаус написав:
  rjkz написав:... Вошел спекулятивный капитал под дикие проценты. ..

разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз


Хорошо, я может не силен в терминах, зашло бабло под дикие проценты, не имеющие никакого отношения к инвестициям в экономику (для затыкания дыр или проедания), но которые (2/3/5 - это не такие уж и сроки) скоро уйдут с хорошим куском (почти удвоившись). Назовите это как хотите.
Я-бы не назвал спекулятивным, бабло, на которое иностранный инвестор выкупил-бы даже 100500 га сх земли без права перепродажи и с условием обязательного использования по назначению, строительство с нуля завода по выпуску воздушных шариков или еще чего угодно, что останется в Украине надолго, будет давать рабочие места иВВП. Все остальное - хрень, ведущая к увеличению долгов и погружающая нас дальше в ж0пу.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10058
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:55

  Долярчик написав:
  rjkz написав:время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг.

...ну от для чого, тепер і Ви, забиваєте наступний цв'ях у кришку мого майбутнього лендлордизму?!:)

п. с
.... я тільки цього року почав розчаровуватись у ленлордизмі :)
- а до того, я би брав "на всі"! :)

.... еееехххххх, що ж ви за люди такі?! :)


Долярчик, люди становятся лендлордами, чтобы хоть какой-то доход получать, а не для того, чтобы банку до скончания века выплачивать. Это еще хуже тех забот, которые связаны с владением недвигой.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10058
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:31

  Клаус написав:
  rjkz написав:... Вошел спекулятивный капитал под дикие проценты. ..

разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз


ОВГЗ можно продать раньше срока на вторичном рынке.
MaximS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 01.09.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:44

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Сейчас еще можно найти землю с/х назначения, но нормально купить ее сложно, а потерять легко. Население планеты растет, его надо кормить. Но когда оно вырастет в цене - хз."Жизнь одна" (С). В свое время родители накупили всякой хрени типа хрусталя, картин, мебели и тп Сейчас оно никому не надо, занимает полки, полка занимает место в шкафу, шкаф занимает место в квартире, это место стоило денег. В этом смысле покупать надо то,что приносит доход. И недвига вроде как с этим справляется . Пока справляется, но если говорить о "чуйке", то моя неспокойна.
У друга на работе повальное увлечение поиском с МД. Накупили себе МД по несколько штук баксов, за лето прошлого года некоторые отбили. Но это хобби. Как у кого-то рыбалка.

Что такое МД?
Арендовать недвигу бизнес-класса, конечно, круто. Но аренда 2ки с неплохим ремонтом где-то близко к центру в модном доме стоит 2куе в месяц. 2куе в месяц приносит депо в размере 600куе. При том что квартира эта обойдется Вам при покупке и самостоятельном ремонте тысяч в 250-300 максимум. Т.е. минимум 1 куе в месяц вы при такой аренде теряете.
12 куе в год, 10 лет - 120 куе. Жалко. Втройне жалко, когда эта квартира еще и вырастает в стоимости в долл. США на 10-15% в год (как в последние 3 года), тогда как ваш депозит приносит в год все меньше и меньше %%.
Мы просто привыкли смотреть на настоящее через призму прошлого опыта. И да, прошлый опыт показывает совершенно однозначно: депо (если не в овнобанке) в долгосроке гораздо выгоднее недвиги. Но так было до 2016го года. С 2016го мы видим быстрый рост цен на недвигу и такое стремительное падение доходности финансовых инструментов в Украине. И сидящим безвылазно в долларовых депо с 2015го года не позавидуешь.


МД - металлодетектор, модное нынче увлечение, жаль нет времени.
Все смотрят на все через призму своего опыта. И Вы тоже.
Почему-то Вы не смотрите на квартиру с ценником в 250 куе, что во первых там вложения в технику и мебель и ремонт, который выйдет из тренда лет через 5 затянет в целом куе эдак 30-40. А во-вторых это гемор - купить, сделать ремонт, даже если для вас это делают другие. Кому-то комфортнее переезжать раз в несколько лет в новье. Насчет роста цены - опять-же, вытащите сейчас из экономики долговые деньги по ОВГЗ и посмотрите что случится и с депозитами и с курсом и с ценами на недвигу. Вошел спекулятивный капитал под дикие проценты. И это объясняет и рост цен и снижение доходности депо. ДЕНЬГИ КРАТКОСРОЧНО стали дешевле.


Гривна різко пішла вниз.
Схоже, що лафа закінчилась.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20502
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u- ... otel-foto/
hume
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 27.12.12
Подякував: 526 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:44

  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/


Скорей всего спрос будет на номера для пар. Такие себе, кроликовые фермы. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10058
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4330 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1642164316441645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1893, 1894, 1895
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
18948 1613036
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 00:28
airmax78
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183667
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15143)
02.10.2019 02:08
EximBonus Bot (689)
02.10.2019 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.