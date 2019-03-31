airmax78 написав:

rjkz написав: Сейчас еще можно найти землю с/х назначения, но нормально купить ее сложно, а потерять легко. Население планеты растет, его надо кормить. Но когда оно вырастет в цене - хз."Жизнь одна" (С). В свое время родители накупили всякой хрени типа хрусталя, картин, мебели и тп Сейчас оно никому не надо, занимает полки, полка занимает место в шкафу, шкаф занимает место в квартире, это место стоило денег. В этом смысле покупать надо то,что приносит доход. И недвига вроде как с этим справляется . Пока справляется, но если говорить о "чуйке", то моя неспокойна.

У друга на работе повальное увлечение поиском с МД. Накупили себе МД по несколько штук баксов, за лето прошлого года некоторые отбили. Но это хобби. Как у кого-то рыбалка. Сейчас еще можно найти землю с/х назначения, но нормально купить ее сложно, а потерять легко. Население планеты растет, его надо кормить. Но когда оно вырастет в цене - хз."Жизнь одна" (С). В свое время родители накупили всякой хрени типа хрусталя, картин, мебели и тп Сейчас оно никому не надо, занимает полки, полка занимает место в шкафу, шкаф занимает место в квартире, это место стоило денег. В этом смысле покупать надо то,что приносит доход. И недвига вроде как с этим справляется . Пока справляется, но если говорить о "чуйке", то моя неспокойна.У друга на работе повальное увлечение поиском с МД. Накупили себе МД по несколько штук баксов, за лето прошлого года некоторые отбили. Но это хобби. Как у кого-то рыбалка.

Что такое МД?Арендовать недвигу бизнес-класса, конечно, круто. Но аренда 2ки с неплохим ремонтом где-то близко к центру в модном доме стоит 2куе в месяц. 2куе в месяц приносит депо в размере 600куе. При том что квартира эта обойдется Вам при покупке и самостоятельном ремонте тысяч в 250-300 максимум. Т.е. минимум 1 куе в месяц вы при такой аренде теряете.12 куе в год, 10 лет - 120 куе. Жалко. Втройне жалко, когда эта квартира еще и вырастает в стоимости в долл. США на 10-15% в год (как в последние 3 года), тогда как ваш депозит приносит в год все меньше и меньше %%.Мы просто привыкли смотреть на настоящее через призму прошлого опыта. И да, прошлый опыт показывает совершенно однозначно: депо (если не в овнобанке) в долгосроке гораздо выгоднее недвиги. Но так было до 2016го года. С 2016го мы видим быстрый рост цен на недвигу и такое стремительное падение доходности финансовых инструментов в Украине. И сидящим безвылазно в долларовых депо с 2015го года не позавидуешь.