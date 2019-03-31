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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:51
Клаус написав: rjkz написав:
... Вошел спекулятивный
капитал под дикие проценты. ..
разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз
да хоть на 20-30, дело не в сроках, а размере ростовщического процента
Ваш Зепутат
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:59
hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/
От 1000 грн, уже можно посуточно целую квартиру в центре арендовать.
Провальная затея.
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1
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:46
UA написав: hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/
От 1000 грн, уже можно посуточно целую квартиру в центре арендовать.
Провальная затея.
Вопрос маркетинга.
Покупают-же люди ненужные и дорогие вещи, гаджеты и прочую хрень.
Ну и для секс-туристов вариант.
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2
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:01
Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.
На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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