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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:51
Клаус написав: rjkz написав:
... Вошел спекулятивный
капитал под дикие проценты. ..
разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз
да хоть на 20-30, дело не в сроках, а размере ростовщического процента
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:59
hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/
От 1000 грн, уже можно посуточно целую квартиру в центре арендовать.
Провальная затея.
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UA
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:46
UA написав: hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/
От 1000 грн, уже можно посуточно целую квартиру в центре арендовать.
Провальная затея.
Вопрос маркетинга.
Покупают-же люди ненужные и дорогие вещи, гаджеты и прочую хрень.
Ну и для секс-туристов вариант.
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rjkz
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2
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:01
Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.
На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:25
Frant написав:
Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.
На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.
И как это отразится на тебе, живущем в Ливерпуле?
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investorkiev
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Додано: Чет 03 жов, 2019 06:11
vhata написав: investorkiev написав:
а куда он вкладывает?
можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?
куда он - не знаю
я звоню, когда мне нужен совет типа: "как мыслишь, шо будэ з долларом?", он звонит, когда на горизонте манипуляции с недвигой.
В конце 90х, комп стоил тысячи баксов, а земля, на берегу реки в 8-10км от города - 200 баксов за 20 соток, и никому не была нужна
! БУшное авто, стоило, как квартира в центре. Крутые бизнесмены - базарники, валютчики, и все было усыпано ломбардами, как сейчас.
Думаю, надо искать то, что пока
никому не нужно, но при здравом взгляде
, должно
иметь цену.
Всё правильно. Но надо рассматривать два вида инвестиций:
(а) спекулятивные, чтобы относительно быстро заработать;
(б) чтобы не потерять, безрисковые и долгосрочные.
В отношении (б), чтобы не потерять, долгосрочных ...
Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.
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Libo
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:15
Понаехал написав:
Цена среднего дома в США в золоте за 100 лет не поменялась вообще-то.
Є любителі блискучих цяцьок))) Їм місце на форумі дорогоцінних металів, а вони тут розказують про вартість жовтого металу)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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