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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1643164416451646

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:51

  Клаус написав:
  rjkz написав:... Вошел спекулятивный капитал под дикие проценты. ..

разве ? .. выкупаются длинные - 2/3/5 лет - овгз

да хоть на 20-30, дело не в сроках, а размере ростовщического процента :mrgreen:
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:59

  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/

От 1000 грн, уже можно посуточно целую квартиру в центре арендовать.
Провальная затея.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:46

  UA написав:
  hume написав:https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/27/u-tsentri-kyyeva-zapratsyuvav-kapsulnyj-gotel-monotel-foto/

От 1000 грн, уже можно посуточно целую квартиру в центре арендовать.
Провальная затея.


Вопрос маркетинга.
Покупают-же люди ненужные и дорогие вещи, гаджеты и прочую хрень.
Ну и для секс-туристов вариант. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:01

Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.

На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:25

  Frant написав:Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.

На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.


И как это отразится на тебе, живущем в Ливерпуле?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 06:11

  vhata написав:
  investorkiev написав:а куда он вкладывает?
можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?
куда он - не знаю :) я звоню, когда мне нужен совет типа: "как мыслишь, шо будэ з долларом?", он звонит, когда на горизонте манипуляции с недвигой.

В конце 90х, комп стоил тысячи баксов, а земля, на берегу реки в 8-10км от города - 200 баксов за 20 соток, и никому не была нужна! БУшное авто, стоило, как квартира в центре. Крутые бизнесмены - базарники, валютчики, и все было усыпано ломбардами, как сейчас.
Думаю, надо искать то, что пока никому не нужно, но при здравом взгляде, должно иметь цену.



Всё правильно. Но надо рассматривать два вида инвестиций:
(а) спекулятивные, чтобы относительно быстро заработать;
(б) чтобы не потерять, безрисковые и долгосрочные.

В отношении (б), чтобы не потерять, долгосрочных ...

Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:11

  Libo написав:Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.
8) 8) 8)

Цена среднего дома в США в золоте за 100 лет не поменялась вообще-то. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:15

  Понаехал написав:
  Libo написав:Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.
8) 8) 8)

Цена среднего дома в США в золоте за 100 лет не поменялась вообще-то. :)

Є любителі блискучих цяцьок))) Їм місце на форумі дорогоцінних металів, а вони тут розказують про вартість жовтого металу)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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