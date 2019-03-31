Додано: Чет 03 жов, 2019 17:18

Понаехал написав: Libo написав: Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.

Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.

Цена среднего дома в США в золоте за 100 лет не поменялась вообще-то. Цена среднего дома в США в золоте за 100 лет не поменялась вообще-то.

100 лет назад

14 унций в месяц

Сейчас

около 4 унций в месяц.

Я говорил о ценах в долларовом выражении.Но посмотрим теперь в золотом …Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.По з/п.$3250 в год : $20 = 163 унции в год или$60 тыщ в год : $1500 = 40 унций в год илиКак видим, ваш труд за 100 лет обесценился в золоте более, чем в три раза. Скоро вам за него не дадут и ломаного золотого гроша.Еще один наглядный пример. Мясо. Говядина.Сто лет назад около $0.5 за кг. На унцию золота по $20 вы могли купить 40 кг говядины. Сейчас мясо по $20 за кг на унцию золота вы можете купить 75 кг мяса.Машины. в 20-е годы прошлого века в Америке, крутая тачка $3 тыщи : $20/унц. = 150 унций. Сейчас $60 тыщ : $1500/унц. = 40 унций.И еще одно важное обстоятельство.Золото все эти 100 лет было и остается самым ликвидным мерилом стоимости и труда.