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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:23
galadriel написав: Alex_V_K_79 написав:
У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.
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Для Вас напряг небольшой - найдите пару договоров в инете на рус/укр + англ. (у меня на поиск ушло меньше минуты) и заточите под себя (работы максимум на один вечер).
Если знаний английского не хватает - попросите помощи у того, кто его знает.
Но в данном случае лучше сделать всё самому - вашу специфику и требования лучше всего знаете только Вы сами. Да и английский подучите
Одни плюсы в общем.
Спасибо, но это понятно. Разумней на мой взгляд работать с уже живым профессионально подготовленным договором от арендодателя, который сдает иностранцам. Ясное дело, что мне достаточно козы, которую я потом переработаю под свои особенности. Ну я так понял, что не дождусь, хотя не вижу в этом проблемы, меня попросил форумчанин отправить юа-договор, я поделился, и это был договор не из сети за одну минуту поиска
. Ну то таке..
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
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Alex_V_K_79
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:29
investorkiev написав: Frant написав:
Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.
На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.
И как это отразится на тебе, живущем в Ливерпуле?
Натаха, а тебе жаба чавить?
Врешт-решт, ти купила собі квартирку в Києві? Чи досі орендуєш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:21
Frant написав: investorkiev написав: Frant написав:
Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.
На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.
И как это отразится на тебе, живущем в Ливерпуле?
Натаха, а тебе жаба чавить?
Врешт-решт, ти купила собі квартирку в Києві? Чи досі орендуєш?
Меня друг пустил пожить в его студию на Шота Руставели, без денег, так что все оки!
Только маникюрши в центре зажратые, езжу к подружке аж на Виноградарь... красота требует жертв
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investorkiev
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:24
Alex_V_K_79 написав:
...
Разумней на мой взгляд работать с уже живым профессионально подготовленным договором от арендодателя, который сдает иностранцам. Ясное дело, что мне достаточно козы, которую я потом переработаю под свои особенности. Ну я так понял, что не дождусь, хотя не вижу в этом проблемы, меня попросил форумчанин отправить юа-договор, я поделился, и это был договор не из сети за одну минуту поиска
. Ну то таке..
Да, Вы правы, что лучший вариант - это уже чей-то готовый договор. Но Вам всё равно придётся затачивать его под себя (сравнимо с написанием своего CV).
Мои активные договора мало чем отличаются от тех, которых валом можно найти сейчас в инете.
А по поводу поделиться - я например, свои договоры никому не даю, на каком бы языке они ни были - т.к. мои условия конфиденциальны (т.е. только между сторонами договора), и показывать другим людям мои договора считаю неэтично.
с уважением.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:18
Понаехал написав: Libo написав:
Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.
Цена среднего дома в США в золоте за 100 лет не поменялась вообще-то.
Я говорил о ценах в долларовом выражении.
Но посмотрим теперь в золотом …
Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.
Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.
По з/п. 100 лет назад
$3250 в год : $20 = 163 унции в год или 14 унций в месяц
.Сейчас
$60 тыщ в год : $1500 = 40 унций в год или около 4 унций в месяц.
Как видим, ваш труд за 100 лет обесценился в золоте более, чем в три раза. Скоро вам за него не дадут и ломаного золотого гроша.
Еще один наглядный пример. Мясо. Говядина.
Сто лет назад около $0.5 за кг. На унцию золота по $20 вы могли купить 40 кг говядины. Сейчас мясо по $20 за кг на унцию золота вы можете купить 75 кг мяса.
Машины. в 20-е годы прошлого века в Америке, крутая тачка $3 тыщи : $20/унц. = 150 унций. Сейчас $60 тыщ : $1500/унц. = 40 унций.
И еще одно важное обстоятельство.
Золото все эти 100 лет было и остается самым ликвидным мерилом стоимости и труда.
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Libo
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:53
Libo вам с Понаехом
рекомендую меееедленнно шевеля губами прочесть тему ветки ...до осознания и понимания так сказать....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:30
количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее
потому золото становится все более дефицитным товаром
после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел
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antonivs3
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:42
antonivs3 написав:
количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее
потому золото становится все более дефицитным товаром
после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел
Це Ви про друге пришестя Ісуса розповідаєте?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:04
investorkiev написав:Меня друг
пустил пожить в его студию на Шота Руставели, без денег
, так что все оки!
Только маникюрши в центре зажратые, езжу к подружке аж на Виноградарь... красота требует жертв
А ты симпотная?
Бартером за интим услуги?
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Vadim V
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