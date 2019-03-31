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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1644164516461647

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

galadriel написав:
  Alex_V_K_79 написав:У кого-то есть двуязычный (ua/eng) договор аренды, поделитесь, плз, в личку, кому не жалко. Спасибо.

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Для Вас напряг небольшой - найдите пару договоров в инете на рус/укр + англ. (у меня на поиск ушло меньше минуты) и заточите под себя (работы максимум на один вечер).
Если знаний английского не хватает - попросите помощи у того, кто его знает.

Но в данном случае лучше сделать всё самому - вашу специфику и требования лучше всего знаете только Вы сами. Да и английский подучите :wink:

Одни плюсы в общем.


Спасибо, но это понятно. Разумней на мой взгляд работать с уже живым профессионально подготовленным договором от арендодателя, который сдает иностранцам. Ясное дело, что мне достаточно козы, которую я потом переработаю под свои особенности. Ну я так понял, что не дождусь, хотя не вижу в этом проблемы, меня попросил форумчанин отправить юа-договор, я поделился, и это был договор не из сети за одну минуту поиска :). Ну то таке..

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:29

  investorkiev написав:
  Frant написав:Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.

На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.


И как это отразится на тебе, живущем в Ливерпуле?


Натаха, а тебе жаба чавить?
Врешт-решт, ти купила собі квартирку в Києві? Чи досі орендуєш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:21

  Frant написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:Гривна стрімко покотилась вниз.
Чекаємо змін на КржН.

На "вторинці" знову стали з'являтися недорогі квартири біля метро.


И как это отразится на тебе, живущем в Ливерпуле?


Натаха, а тебе жаба чавить?
Врешт-решт, ти купила собі квартирку в Києві? Чи досі орендуєш?


Меня друг пустил пожить в его студию на Шота Руставели, без денег, так что все оки!
Только маникюрши в центре зажратые, езжу к подружке аж на Виноградарь... красота требует жертв
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:24

  Alex_V_K_79 написав:...
Разумней на мой взгляд работать с уже живым профессионально подготовленным договором от арендодателя, который сдает иностранцам. Ясное дело, что мне достаточно козы, которую я потом переработаю под свои особенности. Ну я так понял, что не дождусь, хотя не вижу в этом проблемы, меня попросил форумчанин отправить юа-договор, я поделился, и это был договор не из сети за одну минуту поиска :). Ну то таке..


Да, Вы правы, что лучший вариант - это уже чей-то готовый договор. Но Вам всё равно придётся затачивать его под себя (сравнимо с написанием своего CV).

Мои активные договора мало чем отличаются от тех, которых валом можно найти сейчас в инете.

А по поводу поделиться - я например, свои договоры никому не даю, на каком бы языке они ни были - т.к. мои условия конфиденциальны (т.е. только между сторонами договора), и показывать другим людям мои договора считаю неэтично.

с уважением.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:18

  Понаехал написав:
  Libo написав:Я на соседней ветке приводил анализ доходов и цен на основные продукты и товары в США за последние 100 лет. З/п, доходы, недвижимость, авто и цены на все выросли ровно в 20 раз. А вот цена на серебро выросла в 40 раз, а на золото в 70 раз.

Цена среднего дома в США в золоте за 100 лет не поменялась вообще-то. :)


Я говорил о ценах в долларовом выражении.
Но посмотрим теперь в золотом …
Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.
Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.

По з/п. 100 лет назад $3250 в год : $20 = 163 унции в год или 14 унций в месяц.
Сейчас $60 тыщ в год : $1500 = 40 унций в год или около 4 унций в месяц.
Как видим, ваш труд за 100 лет обесценился в золоте более, чем в три раза. Скоро вам за него не дадут и ломаного золотого гроша.
Еще один наглядный пример. Мясо. Говядина.
Сто лет назад около $0.5 за кг. На унцию золота по $20 вы могли купить 40 кг говядины. Сейчас мясо по $20 за кг на унцию золота вы можете купить 75 кг мяса.
Машины. в 20-е годы прошлого века в Америке, крутая тачка $3 тыщи : $20/унц. = 150 унций. Сейчас $60 тыщ : $1500/унц. = 40 унций.
И еще одно важное обстоятельство.
Золото все эти 100 лет было и остается самым ликвидным мерилом стоимости и труда.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:53

Libo вам с Понаехом
рекомендую меееедленнно шевеля губами прочесть тему ветки ...до осознания и понимания так сказать....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:30

количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее :mrgreen:
потому золото становится все более дефицитным товаром
после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел :mrgreen:
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:42

  antonivs3 написав:количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее :mrgreen:
потому золото становится все более дефицитным товаром
после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел :mrgreen:

Це Ви про друге пришестя Ісуса розповідаєте?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:04

  investorkiev написав:Меня друг пустил пожить в его студию на Шота Руставели, без денег, так что все оки!
Только маникюрши в центре зажратые, езжу к подружке аж на Виноградарь... красота требует жертв

А ты симпотная? :shock: :mrgreen:
Бартером за интим услуги? :oops:
Vadim V
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