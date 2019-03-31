Додано: Чет 03 жов, 2019 18:53

Libo вам с Понаехом

рекомендую меееедленнно шевеля губами прочесть тему ветки ...до осознания и понимания так сказать....

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский