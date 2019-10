Додано: Чет 03 жов, 2019 13:24

Alex_V_K_79 написав:

Разумней на мой взгляд работать с уже живым профессионально подготовленным договором от арендодателя, который сдает иностранцам. Ясное дело, что мне достаточно козы, которую я потом переработаю под свои особенности. Ну я так понял, что не дождусь, хотя не вижу в этом проблемы, меня попросил форумчанин отправить юа-договор, я поделился, и это был договор не из сети за одну минуту поиска . Ну то таке..

Да, Вы правы, что лучший вариант - это уже чей-то готовый договор. Но Вам всё равно придётся затачивать его под себя (сравнимо с написанием своего CV).



Мои активные договора мало чем отличаются от тех, которых валом можно найти сейчас в инете.



А по поводу поделиться - я например, свои договоры никому не даю, на каком бы языке они ни были - т.к. мои условия конфиденциальны (т.е. только между сторонами договора), и показывать другим людям мои договора считаю неэтично.



