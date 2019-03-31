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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1645164616471648

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:49

  antonivs3 написав:количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее :mrgreen:
потому золото становится все более дефицитным товаром
после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел :mrgreen:

Я могу успокоить общественность и заверить ее, что так никогда не будет.
А будет как?
А будет как было всегда.
Золото ведь было всегда и всегда выполняло божью миссию всеобщего эквивалента.
Я профессионально и глубоко изучал этот вопрос и вывел Закон 1-го грамма золота, который сейчас называется моим именем - Закон Либо.
В чем суть?
А суть в том, что для более или менее достойной жизни семье во все времена на проживание на один день требовался 1 грамм золота.
Всегда. При любых режимах. Во все века.
Когда чуть меньше, то беднее. Когда чуть больше, то побогаче. Когда ровно 1 грамм, то нормально. По сегодняшним котировкам это 1200 грн. Себе на 200 грн. на послеработы на бутылку и кусок колбасы, тыщу на жизнь семье. Не очень, но уже так жить можно ...

Еще в средневековье на строительстве Тадж-Махала еще веке в Индии з/п строителям платили золотом и каждый день.
Тогда даже были специальные золотые монетки-чешуйки достоинством 0,7-1 грамм золота. Чтоб очередей за з/п не было. Получил монету - отвалил. Низкая квалификация, получаешь 0,7 г. Опытный, бригадир - 1 грамм.
И так везде по всему миру. Но вам этого не говорят. Чтоб вы не ужаснулись, что зарабатываете как индус в средние века. А капитан Либо правду знает и вам честно докладывает.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:54

  Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении.
Но посмотрим теперь в золотом …
Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.
Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.

Зображення
я просто оставлю это тут и отмечу, что пики можно трактовать по разному, но средняя\медиана на графике говорят сами за себя :roll:
спорить не буду
https://www.bullionvault.com/gold-news/housing_gold_ratio_050220093
Понаехал
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