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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1645164616471648

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:49

  antonivs3 написав:количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее :mrgreen:
потому золото становится все более дефицитным товаром
после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел :mrgreen:

Я могу успокоить общественность и заверить ее, что так никогда не будет.
А будет как?
А будет как было всегда.
Золото ведь было всегда и всегда выполняло божью миссию всеобщего эквивалента.
Я профессионально и глубоко изучал этот вопрос и вывел Закон 1-го грамма золота, который сейчас называется моим именем - Закон Либо.
В чем суть?
А суть в том, что для более или менее достойной жизни семье во все времена на проживание на один день требовался 1 грамм золота.
Всегда. При любых режимах. Во все века.
Когда чуть меньше, то беднее. Когда чуть больше, то побогаче. Когда ровно 1 грамм, то нормально. По сегодняшним котировкам это 1200 грн. Себе на 200 грн. на послеработы на бутылку и кусок колбасы, тыщу на жизнь семье. Не очень, но уже так жить можно ...

Еще в средневековье на строительстве Тадж-Махала еще веке в Индии з/п строителям платили золотом и каждый день.
Тогда даже были специальные золотые монетки-чешуйки достоинством 0,7-1 грамм золота. Чтоб очередей за з/п не было. Получил монету - отвалил. Низкая квалификация, получаешь 0,7 г. Опытный, бригадир - 1 грамм.
И так везде по всему миру. Но вам этого не говорят. Чтоб вы не ужаснулись, что зарабатываете как индус в средние века. А капитан Либо правду знает и вам честно докладывает.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:54

  Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении.
Но посмотрим теперь в золотом …
Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.
Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.

Зображення
я просто оставлю это тут и отмечу, что пики можно трактовать по разному, но средняя\медиана на графике говорят сами за себя :roll:
спорить не буду
https://www.bullionvault.com/gold-news/housing_gold_ratio_050220093
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:10

  hxbbgaf написав:
  antonivs3 написав:количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее :mrgreen:
потому золото становится все более дефицитным товаром
после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел :mrgreen:

Не хотелось комментировать бред, оишь замечу, что на цену золота влияет не только рост населения, но и рост денежной массы.

замечу, что т.н "цена" золота это именно производное от "массы", а его ценность зависит от количества которое, в масштабе поколения, неизменно, и от количества кожаных уб-ков :mrgreen: Которые, за те же 25 лет активно размножаются. что не отменяет наличия локальных флуктуаций "цены"
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:19

  Libo написав:Я профессионально и глубоко вывел Закон 1го грамма золота, который называется -Закон Либо.Суть в том, что для жизни семье во все времена на один день требовался 1 грамм золота. Всегда. При любых режимах. Во все века.

во все времена и при любых режимах не было никаких граммов, окромя последних 200 лет и то, местами :mrgreen:
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:41

  Понаехал написав:
  Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении.
Но посмотрим теперь в золотом …
Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.
Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.

Зображення
я просто оставлю это тут и отмечу, что пики можно трактовать по разному, но средняя\медиана на графике говорят сами за себя :roll:
спорить не буду
https://www.bullionvault.com/gold-news/housing_gold_ratio_050220093


Графики как раз рисуют для того, чтобы вводить вас в заблуждение ...
По этому графику сейчас дом в США стоит около 100 унций или около $150 тыщ.
Как специалист докладываю, это деза!
Ориентируйтесь на мою информацию. Никогда не вру.
Квартирку типа нашего хруща на Манхеттене дешевле лимона не сыщешь. В провинции тоже дом для достойной жизни - не менее полулимона. $150 тыщ - это курятник с мышами под снос, для крыши над головой, чтоб не считаться бомжом, в очень и очень неблагополучных районах. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:50

  antonivs3 написав:
  Libo написав:Я профессионально и глубоко вывел Закон 1го грамма золота, который называется -Закон Либо.Суть в том, что для жизни семье во все времена на один день требовался 1 грамм золота. Всегда. При любых режимах. Во все века.

во все времена и при любых режимах не было никаких граммов, окромя последних 200 лет и то, местами :mrgreen:


Ой ли? :roll:
А Тадж-Махал строили в 17-м веке.
А в Древнем Риме и Греции печатали золотые и серебряные монеты до нашей эры.
А наша Византийская Империя тоже штамповала вовсю золото и серебро …
Наши предки более тысячи лет не признавали других денег.
И только как раз 200 лет назад и придумали, что лучше вас разводить на бумажные деньги …
Но не всех. Я, например, не ведусь. В моем доме золоту и серебру приоритет. Ем только серебряными столовыми приборами. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:54

2All Модераторы

  Понаехал написав:
  Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении.
Но посмотрим теперь в золотом …
Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.
Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.

Зображення
я просто оставлю это тут и отмечу, что пики можно трактовать по разному, но средняя\медиана на графике говорят сами за себя :roll:
спорить не буду
https://www.bullionvault.com/gold-news/housing_gold_ratio_050220093

девочки, завязывайте
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"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:04

  Libo написав:
Графики как раз рисуют для того, чтобы вводить вас в заблуждение ...
По этому графику сейчас дом в США стоит около 100 унций или около $150 тыщ.
Как специалист докладываю, это деза!
Ориентируйтесь на мою информацию. Никогда не вру.
Квартирку типа нашего хруща на Манхеттене дешевле лимона не сыщешь. В провинции тоже дом для достойной жизни - не менее полулимона.)

Мне кажется мы живем в паралельных мирах... Но ок:
1) График на момент 2010го года. Тогда за 180 можно было нормальный дом взять.
2) Врете вы или нет, но в столице Техаса нормальный дом можно взять за 250-270к-310к в приличном районе.
https://www.zillow.com/community/edgewater/2094668788_zpid/ не далеко от моей работы. Лично ездил смотрел первую очередь. Понравилось, но HOA не устроило. " В провинции тоже дом для достойной жизни - не менее полулимона." - вот это явный промах.
3) Манхеттен он разный... Гарлем тоже Манхеттен :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.zillow.com/homedetails/2460-Adam-C-Powell-Blvd-66-Manhattan-NY-10030/2082676644_zpid/
Но опять же я не спорю. Может вам из Украины виднее.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:14

  Понаехал написав:Но опять же я не спорю. Может вам из Украины виднее.


В настоящий момент Арлингтон, Вирджиния.
Я вовсе не спорю, что в Техасе можно взять дом за 300 тыщ. Но я сразу скажу, что это глушь и до работы и цивилизации х. знает сколько, пипл там очень небогатый и школы там плохие.
Это все равно что утверждать, что в Украине можно купить квартиру за 10 тыщ баксов.
Тоже не спорю. Можно. Но вопрос только в том, где и какую. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:18

  Libo написав:
  Понаехал написав:Но опять же я не спорю. Может вам из Украины виднее.


В настоящий момент Арлингтон, Вирджиния.
Я вовсе не спорю, что в Техасе можно взять дом за 300 тыщ. Но я сразу скажу, что это глушь и до работы и цивилизации х. знает сколько, пипл там очень небогатый и школы там плохие.
Это все равно что утверждать, что в Украине можно купить квартиру за 10 тыщ баксов.
Тоже не спорю. Можно. Но вопрос только в том, где и какую. :roll:

Остин, штат Техас. Работы - море. Один из самых быстрорастущих городов. По моей ссылке школы 7-10. Хорошие. До нового офиса яблоко и нвидиа - 10 минут. Не надо мне рассказывать сказок. В ценах и местности ориентируюсь.
Понаехал
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