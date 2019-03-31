Додано: Чет 03 жов, 2019 21:49

antonivs3 написав: количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее

потому золото становится все более дефицитным товаром

после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстреепотому золото становится все более дефицитным товаромпосле наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел

Я могу успокоить общественность и заверить ее, что так никогда не будет.А будет как?А будет как было всегда.Золото ведь было всегда и всегда выполняло божью миссию всеобщего эквивалента.Я профессионально и глубоко изучал этот вопрос и вывел Закон 1-го грамма золота, который сейчас называется моим именем - Закон Либо.В чем суть?А суть в том, что для более или менее достойной жизни семье во все времена на проживание на один день требовался 1 грамм золота.Всегда. При любых режимах. Во все века.Когда чуть меньше, то беднее. Когда чуть больше, то побогаче. Когда ровно 1 грамм, то нормально. По сегодняшним котировкам это 1200 грн. Себе на 200 грн. на послеработы на бутылку и кусок колбасы, тыщу на жизнь семье. Не очень, но уже так жить можно ...Еще в средневековье на строительстве Тадж-Махала еще веке в Индии з/п строителям платили золотом и каждый день.Тогда даже были специальные золотые монетки-чешуйки достоинством 0,7-1 грамм золота. Чтоб очередей за з/п не было. Получил монету - отвалил. Низкая квалификация, получаешь 0,7 г. Опытный, бригадир - 1 грамм.И так везде по всему миру. Но вам этого не говорят. Чтоб вы не ужаснулись, что зарабатываете как индус в средние века. А капитан Либо правду знает и вам честно докладывает.