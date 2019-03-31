Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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antonivs3 написав:количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее потому золото становится все более дефицитным товаром после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел
Я могу успокоить общественность и заверить ее, что так никогда не будет. А будет как? А будет как было всегда. Золото ведь было всегда и всегда выполняло божью миссию всеобщего эквивалента. Я профессионально и глубоко изучал этот вопрос и вывел Закон 1-го грамма золота, который сейчас называется моим именем - Закон Либо. В чем суть? А суть в том, что для более или менее достойной жизни семье во все времена на проживание на один день требовался 1 грамм золота. Всегда. При любых режимах. Во все века. Когда чуть меньше, то беднее. Когда чуть больше, то побогаче. Когда ровно 1 грамм, то нормально. По сегодняшним котировкам это 1200 грн. Себе на 200 грн. на послеработы на бутылку и кусок колбасы, тыщу на жизнь семье. Не очень, но уже так жить можно ...
Еще в средневековье на строительстве Тадж-Махала еще веке в Индии з/п строителям платили золотом и каждый день. Тогда даже были специальные золотые монетки-чешуйки достоинством 0,7-1 грамм золота. Чтоб очередей за з/п не было. Получил монету - отвалил. Низкая квалификация, получаешь 0,7 г. Опытный, бригадир - 1 грамм. И так везде по всему миру. Но вам этого не говорят. Чтоб вы не ужаснулись, что зарабатываете как индус в средние века. А капитан Либо правду знает и вам честно докладывает.
Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении. Но посмотрим теперь в золотом … Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций. Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.
antonivs3 написав:количество золота почти константа, а вот мерзкие людишки плодятся гораздо быстрее потому золото становится все более дефицитным товаром после наступления известных событий, золото сначала ненадолго взмоет до небес, но когда все устаканится и на планете останется 144.000 помазанников, а золота плюс-минус столько же, килограмм золота за сутки в уцелевших квартирах, думаю, не предел
Не хотелось комментировать бред, оишь замечу, что на цену золота влияет не только рост населения, но и рост денежной массы.
замечу, что т.н "цена" золота это именно производное от "массы", а его ценность зависит от количества которое, в масштабе поколения, неизменно, и от количества кожаных уб-ков Которые, за те же 25 лет активно размножаются. что не отменяет наличия локальных флуктуаций "цены"
Libo написав:Я профессионально и глубоко вывел Закон 1го грамма золота, который называется -Закон Либо.Суть в том, что для жизни семье во все времена на один день требовался 1 грамм золота. Всегда. При любых режимах. Во все века.
во все времена и при любых режимах не было никаких граммов, окромя последних 200 лет и то, местами
Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении. Но посмотрим теперь в золотом … Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций. Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.
Графики как раз рисуют для того, чтобы вводить вас в заблуждение ... По этому графику сейчас дом в США стоит около 100 унций или около $150 тыщ. Как специалист докладываю, это деза! Ориентируйтесь на мою информацию. Никогда не вру. Квартирку типа нашего хруща на Манхеттене дешевле лимона не сыщешь. В провинции тоже дом для достойной жизни - не менее полулимона. $150 тыщ - это курятник с мышами под снос, для крыши над головой, чтоб не считаться бомжом, в очень и очень неблагополучных районах.
Libo написав:Я профессионально и глубоко вывел Закон 1го грамма золота, который называется -Закон Либо.Суть в том, что для жизни семье во все времена на один день требовался 1 грамм золота. Всегда. При любых режимах. Во все века.
во все времена и при любых режимах не было никаких граммов, окромя последних 200 лет и то, местами
Ой ли? А Тадж-Махал строили в 17-м веке. А в Древнем Риме и Греции печатали золотые и серебряные монеты до нашей эры. А наша Византийская Империя тоже штамповала вовсю золото и серебро … Наши предки более тысячи лет не признавали других денег. И только как раз 200 лет назад и придумали, что лучше вас разводить на бумажные деньги … Но не всех. Я, например, не ведусь. В моем доме золоту и серебру приоритет. Ем только серебряными столовыми приборами.
Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении. Но посмотрим теперь в золотом … Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций. Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.
Libo написав: Графики как раз рисуют для того, чтобы вводить вас в заблуждение ... По этому графику сейчас дом в США стоит около 100 унций или около $150 тыщ. Как специалист докладываю, это деза! Ориентируйтесь на мою информацию. Никогда не вру. Квартирку типа нашего хруща на Манхеттене дешевле лимона не сыщешь. В провинции тоже дом для достойной жизни - не менее полулимона.)
Понаехал написав:Но опять же я не спорю. Может вам из Украины виднее.
В настоящий момент Арлингтон, Вирджиния. Я вовсе не спорю, что в Техасе можно взять дом за 300 тыщ. Но я сразу скажу, что это глушь и до работы и цивилизации х. знает сколько, пипл там очень небогатый и школы там плохие. Это все равно что утверждать, что в Украине можно купить квартиру за 10 тыщ баксов. Тоже не спорю. Можно. Но вопрос только в том, где и какую.
Понаехал написав:Но опять же я не спорю. Может вам из Украины виднее.
В настоящий момент Арлингтон, Вирджиния. Я вовсе не спорю, что в Техасе можно взять дом за 300 тыщ. Но я сразу скажу, что это глушь и до работы и цивилизации х. знает сколько, пипл там очень небогатый и школы там плохие. Это все равно что утверждать, что в Украине можно купить квартиру за 10 тыщ баксов. Тоже не спорю. Можно. Но вопрос только в том, где и какую.
Остин, штат Техас. Работы - море. Один из самых быстрорастущих городов. По моей ссылке школы 7-10. Хорошие. До нового офиса яблоко и нвидиа - 10 минут. Не надо мне рассказывать сказок. В ценах и местности ориентируюсь.