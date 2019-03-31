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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1646164716481649

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 05:27

  Libo написав:
  Понаехал написав:
  Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении.
Но посмотрим теперь в золотом …
Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций.
Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.

Зображення
я просто оставлю это тут и отмечу, что пики можно трактовать по разному, но средняя\медиана на графике говорят сами за себя :roll:
спорить не буду
https://www.bullionvault.com/gold-news/housing_gold_ratio_050220093


Графики как раз рисуют для того, чтобы вводить вас в заблуждение ...
По этому графику сейчас дом в США стоит около 100 унций или около $150 тыщ.
Как специалист докладываю, это деза!
Ориентируйтесь на мою информацию. Никогда не вру.
Квартирку типа нашего хруща на Манхеттене дешевле лимона не сыщешь. В провинции тоже дом для достойной жизни - не менее полулимона. $150 тыщ - это курятник с мышами под снос, для крыши над головой, чтоб не считаться бомжом, в очень и очень неблагополучных районах. 8)


Вы неудачно выбрали оппонента для спора. Или Вы тоже проживаете в стране вечнозеленых?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 05:31

  Libo написав:
  Понаехал написав:Но опять же я не спорю. Может вам из Украины виднее.


В настоящий момент Арлингтон, Вирджиния.
Я вовсе не спорю, что в Техасе можно взять дом за 300 тыщ. Но я сразу скажу, что это глушь и до работы и цивилизации х. знает сколько, пипл там очень небогатый и школы там плохие.
Это все равно что утверждать, что в Украине можно купить квартиру за 10 тыщ баксов.
Тоже не спорю. Можно. Но вопрос только в том, где и какую. :roll:


Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.
rjkz
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  #<1 ... 1646164716481649
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