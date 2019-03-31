Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Libo написав:Я говорил о ценах в долларовом выражении. Но посмотрим теперь в золотом … Стоимость статистического пятибедренного дома в 20-е годы прошлого столетия порядка $10 тыщ : $20/за унц. = 500 унций. Сейчас стоимость такого дома порядка $350 тыщ : $1500 = 233 унции.
Графики как раз рисуют для того, чтобы вводить вас в заблуждение ... По этому графику сейчас дом в США стоит около 100 унций или около $150 тыщ. Как специалист докладываю, это деза! Ориентируйтесь на мою информацию. Никогда не вру. Квартирку типа нашего хруща на Манхеттене дешевле лимона не сыщешь. В провинции тоже дом для достойной жизни - не менее полулимона. $150 тыщ - это курятник с мышами под снос, для крыши над головой, чтоб не считаться бомжом, в очень и очень неблагополучных районах.
Вы неудачно выбрали оппонента для спора. Или Вы тоже проживаете в стране вечнозеленых?
Понаехал написав:Но опять же я не спорю. Может вам из Украины виднее.
В настоящий момент Арлингтон, Вирджиния. Я вовсе не спорю, что в Техасе можно взять дом за 300 тыщ. Но я сразу скажу, что это глушь и до работы и цивилизации х. знает сколько, пипл там очень небогатый и школы там плохие. Это все равно что утверждать, что в Украине можно купить квартиру за 10 тыщ баксов. Тоже не спорю. Можно. Но вопрос только в том, где и какую.