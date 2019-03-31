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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1644164516461647

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:18

  rjkz написав:Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.

Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь.
ВВП Техаса
$1.645 trillion (2017)
России
$1.578 trillion
Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки.
Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:36

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.

Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь.
ВВП Техаса
$1.645 trillion (2017)
России
$1.578 trillion
Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки.
Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....


Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:42

  rjkz написав:Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.

У меня тут мысли появились придельно странные. У меня сейчас потолок для моего случая по ЗП и специальность не позволяет удаленную работу. Думаю начать подрабатывать и для этого надо переучиватся. Решил в колледж пойти на вечернее.... в свои то годки. :oops:
А ещё думаю не поступить ли в киевский мед на зубного техника на заочку параллельно. Тут 2 года для подтверждения диплома потом и со старта ЗП больше , чем у инженера потом.
Понаехал
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  #<1 ... 1644164516461647
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