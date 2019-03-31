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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:18
rjkz написав:
Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.
Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь.
ВВП Техаса
$1.645 trillion (2017)
России
$1.578 trillion
Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки.
Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:36
Понаехал написав: rjkz написав:
Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.
Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь.
ВВП Техаса
$1.645 trillion (2017)
России
$1.578 trillion
Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки.
Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
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rjkz
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:42
rjkz написав:
Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
У меня тут мысли появились придельно странные. У меня сейчас потолок для моего случая по ЗП и специальность не позволяет удаленную работу. Думаю начать подрабатывать и для этого надо переучиватся. Решил в колледж пойти на вечернее.... в свои то годки.
А ещё думаю не поступить ли в киевский мед на зубного техника на заочку параллельно. Тут 2 года для подтверждения диплома потом и со старта ЗП больше , чем у инженера потом.
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Понаехал
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