Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.
Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь. ВВП Техаса $1.645 trillion (2017) России $1.578 trillion Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки. Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
rjkz написав:Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.
Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь. ВВП Техаса $1.645 trillion (2017) России $1.578 trillion Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки. Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
rjkz написав:Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
У меня тут мысли появились придельно странные. У меня сейчас потолок для моего случая по ЗП и специальность не позволяет удаленную работу. Думаю начать подрабатывать и для этого надо переучиватся. Решил в колледж пойти на вечернее.... в свои то годки. А ещё думаю не поступить ли в киевский мед на зубного техника на заочку параллельно. Тут 2 года для подтверждения диплома потом и со старта ЗП больше , чем у инженера потом.
rjkz написав:Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
У меня тут мысли появились придельно странные. У меня сейчас потолок для моего случая по ЗП и специальность не позволяет удаленную работу. Думаю начать подрабатывать и для этого надо переучиватся. Решил в колледж пойти на вечернее.... в свои то годки. А ещё думаю не поступить ли в киевский мед на зубного техника на заочку параллельно. Тут 2 года для подтверждения диплома потом и со старта ЗП больше , чем у инженера потом.
Зубной техник - это Вам в медучилище, не врачебный диплом
Понаехал написав:Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки. Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
Из моих личных наблюдений. Белые люди живут везде примерно одинаково. И в бедных странах, и в богатых … И там и там потребляют не больше килограмма мяса и литра водки в день. Остальное где-то чуть лучше, где-то чуть хуже ... Счастье совсем не в том, что у тебя на 20 рубашек, 50 галстуков и 50 тыщ баксов больше. А в остальном всё похоже. Главное жить надо полноценно и содержательно.
Я тоже вроде бы прорвался, Работа, дом, Нью-Йорк, друзья ... Но только как заноза в горле, На шее цЕпочка твоя...
https://varlamov.ru/3624293.html А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.