Я думаю, надо рассматривать вопрос в контексте 3-х как минимум факторов - доходность, риски, связанные с владением (к этому относится вопрос и роста/падения цен, ибо если в какой-то условной локации цена только всегда растет, то там всегда будет спрос и всегда будет цена выше. Такие города есть на Земле.) и финансовая нагрузка на владельца (такая, как налог на недвижимость, например. Где-то может быть не очень активный рынок аренды, но высокие налоги на владение. И это один из видов финансовой нагрузки при владении, есть и другие). Есть еще масса вариаций для одной и той-же локации (я говорю не об Украине сейчас, у нас все более-менее понятно), такие как форма владения, статус недвижимости и тд. Поэтому все очень по-разному.

Живу в Мюнхене на среднюю зарплату в высококвалифицированных услугах. Чтобы купить 60 кв метров недалеко от центра города мне нужно 20 лет, отдавая всю свою зарплату





Ипотеку стараются банки давать клиентам со стартовым капиталом. То есть нужно на кармане иметь около 200.000 евро, чтобы получить остальные 400.000. Ипотеку стараются давать с таким прицелом, чтобы человек сумел выплатить ее до конца до выхода на пенсию. Как правило получается так: либо клиент получает от родителей в наследство деньги и использует их как стартовый капитал и тогда к 40 годам уже имеет недвигу. Либо, если без наследства, то с 30 лет начинает платить взносы для стартового капитала. Накапливает тысяч сто, лучше двести и тогда банк соглашается дать в кредит остальную часть с выплатами на 20-40 лет до пенсии.



Напрактике человек со средним достатком без наследства, но с детьми купить квартиру в центре Мюнхена не в состоянии. Поэтому жилой фонд здесь в подавляющем проценте принадлежит пожилым людям, успевшим купить недвигу в восьмидесятых-девяностых до пузыря и сдающих за бешеные деньги молодым. Государственного фонда конкретно в Мюнхене относительно немного в сравнении с тем же Гамбургом.



