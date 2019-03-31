Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.
Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь. ВВП Техаса $1.645 trillion (2017) России $1.578 trillion Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки. Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
rjkz написав:Поинтересуйтесь размером экономики Техаса.
Техас большой. Очень... он крут, но даже ВВП только одного Остина: «Austin's current dollar GDP totals $149 billion in 2017»... Всей Украины 112, если я не ошибаюсь. ВВП Техаса $1.645 trillion (2017) России $1.578 trillion Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки. Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
rjkz написав:Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
У меня тут мысли появились придельно странные. У меня сейчас потолок для моего случая по ЗП и специальность не позволяет удаленную работу. Думаю начать подрабатывать и для этого надо переучиватся. Решил в колледж пойти на вечернее.... в свои то годки. А ещё думаю не поступить ли в киевский мед на зубного техника на заочку параллельно. Тут 2 года для подтверждения диплома потом и со старта ЗП больше , чем у инженера потом.
rjkz написав:Да, я это знаю. Поэтому и порекомендовал Вашему оппоненту прояснить для себя это. А насчет денег...вопрос философский.
У меня тут мысли появились придельно странные. У меня сейчас потолок для моего случая по ЗП и специальность не позволяет удаленную работу. Думаю начать подрабатывать и для этого надо переучиватся. Решил в колледж пойти на вечернее.... в свои то годки. А ещё думаю не поступить ли в киевский мед на зубного техника на заочку параллельно. Тут 2 года для подтверждения диплома потом и со старта ЗП больше , чем у инженера потом.
Зубной техник - это Вам в медучилище, не врачебный диплом
Понаехал написав:Но люди продолжают думать, что Техас беден и рассказывать сказки. Хотя, если честно, я , как и все не жирую, а вкалываю, что б прокормить семью. Особо денег не отложить....
Из моих личных наблюдений. Белые люди живут везде примерно одинаково. И в бедных странах, и в богатых … И там и там потребляют не больше килограмма мяса и литра водки в день. Остальное где-то чуть лучше, где-то чуть хуже ... Счастье совсем не в том, что у тебя на 20 рубашек, 50 галстуков и 50 тыщ баксов больше. А в остальном всё похоже. Главное жить надо полноценно и содержательно.
Я тоже вроде бы прорвался, Работа, дом, Нью-Йорк, друзья ... Но только как заноза в горле, На шее цЕпочка твоя...
https://varlamov.ru/3624293.html А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.
hume написав:https://varlamov.ru/3624293.html А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.
ПС 24 года аренды и покупают, и не дорого.
Я думаю, надо рассматривать вопрос в контексте 3-х как минимум факторов - доходность, риски, связанные с владением (к этому относится вопрос и роста/падения цен, ибо если в какой-то условной локации цена только всегда растет, то там всегда будет спрос и всегда будет цена выше. Такие города есть на Земле.) и финансовая нагрузка на владельца (такая, как налог на недвижимость, например. Где-то может быть не очень активный рынок аренды, но высокие налоги на владение. И это один из видов финансовой нагрузки при владении, есть и другие). Есть еще масса вариаций для одной и той-же локации (я говорю не об Украине сейчас, у нас все более-менее понятно), такие как форма владения, статус недвижимости и тд. Поэтому все очень по-разному.
hume написав:https://varlamov.ru/3624293.html А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.
ПС 24 года аренды и покупают, и не дорого.
странный вывод ИМХО как раз наоборот, или аренда низкая или стоимость высокая
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
rjkz написав:[ Я думаю, надо рассматривать вопрос в контексте 3-х как минимум факторов - доходность, риски, связанные с владением (к этому относится вопрос и роста/падения цен, ибо если в какой-то условной локации цена только всегда растет, то там всегда будет спрос и всегда будет цена выше. Такие города есть на Земле.) и финансовая нагрузка на владельца (такая, как налог на недвижимость, например. Где-то может быть не очень активный рынок аренды, но высокие налоги на владение. И это один из видов финансовой нагрузки при владении, есть и другие). Есть еще масса вариаций для одной и той-же локации (я говорю не об Украине сейчас, у нас все более-менее понятно), такие как форма владения, статус недвижимости и тд. Поэтому все очень по-разному.
Оттуда же, но только из камментов
Живу в Мюнхене на среднюю зарплату в высококвалифицированных услугах. Чтобы купить 60 кв метров недалеко от центра города мне нужно 20 лет, отдавая всю свою зарплату
Ипотеку стараются банки давать клиентам со стартовым капиталом. То есть нужно на кармане иметь около 200.000 евро, чтобы получить остальные 400.000. Ипотеку стараются давать с таким прицелом, чтобы человек сумел выплатить ее до конца до выхода на пенсию. Как правило получается так: либо клиент получает от родителей в наследство деньги и использует их как стартовый капитал и тогда к 40 годам уже имеет недвигу. Либо, если без наследства, то с 30 лет начинает платить взносы для стартового капитала. Накапливает тысяч сто, лучше двести и тогда банк соглашается дать в кредит остальную часть с выплатами на 20-40 лет до пенсии.
Напрактике человек со средним достатком без наследства, но с детьми купить квартиру в центре Мюнхена не в состоянии. Поэтому жилой фонд здесь в подавляющем проценте принадлежит пожилым людям, успевшим купить недвигу в восьмидесятых-девяностых до пузыря и сдающих за бешеные деньги молодым. Государственного фонда конкретно в Мюнхене относительно немного в сравнении с тем же Гамбургом.
hume написав:https://varlamov.ru/3624293.html А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.
ПС 24 года аренды и покупают, и не дорого.
Ребята, не забывайте, что так как покупаете вы - в кассу 100% кеша в кирпичах с резинками в торбе - не покупает никто. Везде ипотека. Даже в вашей пида-рашкиной Москве. В Америке сейчас порядка 3% годовых на 30 лет. Своих платят только 20% первого взноса. И считается "купил". Машины по-вашим понятиям тоже тут никто не покупает, т.е. не оплачивает. Берет в лиз (или аренду) или оформляет в кредит. Дают с нулевым первым взносом на 3-6 лет под 0-4% в зависимости от марки и твоей кредитной истории. Выплатить дом до пенсии - это жизнь удалась. Как правило, пенсы на пенсии дорогое жилье продают и перезжают в более скромное, а заработанную пару сотен тысяч тратят на свои старческие радости. У вас же тоже была ипотека при Юще и нашей Юле. Покупали квартиры в ипотеку у меня на Подоле в Киеве и по миллиону евро, и по два. Как пирожки улетали. Ждите. У вас на подходе новая движуха. Скоро снова квартиры и дома в миллионом выражении, гонять будете на тачках не менее крутых, чем в Америке. И не пытайтесь спорить со мной. Я вас укропов знаю как облупленных.