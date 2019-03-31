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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:44
hume написав:
https://varlamov.ru/3624293.html
А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.
ПС
24 года аренды и покупают, и не дорого.
Это брехня, в москве в 2 раза меньше, если рассматривать однушки эконом-варианта. Если вы рассматриваете элитные хоромы с наценкой за пентхаус, то может.
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