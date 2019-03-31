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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:44
hume написав:
https://varlamov.ru/3624293.html
А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.
ПС
24 года аренды и покупают, и не дорого.
Это брехня, в москве в 2 раза меньше, если рассматривать однушки эконом-варианта. Если вы рассматриваете элитные хоромы с наценкой за пентхаус, то может.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 03:05
hume написав: rjkz написав:
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Я думаю, надо рассматривать вопрос в контексте 3-х как минимум факторов - доходность, риски, связанные с владением (к этому относится вопрос и роста/падения цен, ибо если в какой-то условной локации цена только всегда растет, то там всегда будет спрос и всегда будет цена выше. Такие города есть на Земле.) и финансовая нагрузка на владельца (такая, как налог на недвижимость, например. Где-то может быть не очень активный рынок аренды, но высокие налоги на владение. И это один из видов финансовой нагрузки при владении, есть и другие). Есть еще масса вариаций для одной и той-же локации (я говорю не об Украине сейчас, у нас все более-менее понятно), такие как форма владения, статус недвижимости и тд. Поэтому все очень по-разному.
Оттуда же, но только из камментов
Живу в Мюнхене на среднюю зарплату в высококвалифицированных услугах. Чтобы купить 60 кв метров недалеко от центра города мне нужно 20 лет, отдавая всю свою зарплату
Ипотеку стараются банки давать клиентам со стартовым капиталом. То есть нужно на кармане иметь около 200.000 евро, чтобы получить остальные 400.000. Ипотеку стараются давать с таким прицелом, чтобы человек сумел выплатить ее до конца до выхода на пенсию. Как правило получается так: либо клиент получает от родителей в наследство деньги и использует их как стартовый капитал и тогда к 40 годам уже имеет недвигу. Либо, если без наследства, то с 30 лет начинает платить взносы для стартового капитала. Накапливает тысяч сто, лучше двести и тогда банк соглашается дать в кредит остальную часть с выплатами на 20-40 лет до пенсии.
Напрактике человек со средним достатком без наследства, но с детьми купить квартиру в центре Мюнхена не в состоянии. Поэтому жилой фонд здесь в подавляющем проценте принадлежит пожилым людям, успевшим купить недвигу в восьмидесятых-девяностых до пузыря и сдающих за бешеные деньги молодым. Государственного фонда конкретно в Мюнхене относительно немного в сравнении с тем же Гамбургом.
Не знаю как там в (Мюнхене), я не была (с)
Но думаю подобная ситуация в той или иной мере повсеместно - в центральных локациях развитых стран цены ого-го. Попробуйте купить квартиру с видом на ЦП (это в НЙ). Речь идет о миллионах...не об одном. А кредиты в Штатах на недвигу (моргидж) с аннуитетом. А это значит, что из 30 лет, первые 10 фактически платится интерес банку, а только потом начинает хоть как-то заметно уменьшаться тело кредита. А за это время вероятность наступления печального форкложе довольно высока. И чувак десять лет платит-платит, пыхтит, а потом - бац...а долг и не уменьшился практически. Поэтому надо очень хорошо знать систему, чтобы не вляпаться.
И, опять-же я не знаю как в Германии, но в Штатах есть специальные программы для покупающих свое первое жилье (и насколько я знаю, не только в США), тогда даунпеймент что-то порядка 5% ( или даже меньше), но месячный платеж (на что смотрят большинство американцев) намного выше. С другой стороны, если взять одно строение/дом с несколькими отдельными юнитами (типа дуплекса/триплекса), то можно в одном жить, а остальные сдавать в рент и эти платежи будут компенсировать всю или часть платежей банку. Так что, варианты разные есть везде, надо их просто знать, а не идти в лоб. Друзья уже столько лет пытаются в США решиться на моргидж и все остерегаются, а некоторые их знакомые с таким-же порядком доходов, берут, некоторое время живут, потом переезжают, берут новый, а старый сдают. Оно, правда, пока не генерирует финансовый поток, но увеличивает эквити. Со временем это перейдет в "хорошую прибавку к пенсии" (с).
У нас оно все как-то с одной стороны проще механизмы, но намного выше и риски и неопределенность в будущем.
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rjkz
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Додано: Суб 05 жов, 2019 03:28
rjkz написав:
Друзья уже столько лет пытаются в США решиться на моргидж и все остерегаются, а некоторые их знакомые с таким-же порядком доходов, берут, некоторое время живут, потом переезжают, берут новый, а старый сдают. Оно, правда, пока не генерирует финансовый поток, но увеличивает эквити. Со временем это перейдет в "хорошую прибавку к пенсии" (с).
У нас оно все как-то с одной стороны проще механизмы, но намного выше и риски и неопределенность в будущем.
Всё правильно.
Схема выглядит примерно так.
У тебя есть жильё, некоторые сбережения, хороший кредитный рейтинг. Берешь моргидж и покупаешь еще один дом. Допустим, за поллимона и вносишь 20% первый взнос, т.е. 100 тыщ. Платежи по моргиджу на 15 лет при 3-4% будут порядка 3-х тыщ и за сдачу в аренду ты можешь выручить эти же 3 тыщи... Сдаешь, дом сам окупает свой моргидж и через 15 лет он уже полностью твой. Если повезет и цены на недвижимость за это время выросли, то у тебя еще дополнительный бонус.
Схема вполне приемлемая, вопрос только в ста тыщах на первый взнос и в твоем кредитном рейтинге. Если с этим все в порядке, ты через 15 лет полумиллионер. А если потянешь на два - то полноценный миллионщик!
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Libo
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Додано: Суб 05 жов, 2019 03:57
Libo написав: hume написав:
https://varlamov.ru/3624293.html
А вот ещё одна забавная таблица – она показывает, сколько лет надо сдавать квартиру, чтобы окупить её стоимость. Средний уровень Москвы – 24 года. Это значит, что в Москве довольно дорогая аренда относительно цен на недвижимость, на уровне Мадрида и Амстердама.
ПС
24 года аренды и покупают, и не дорого.
Ребята, не забывайте, что так как покупаете вы - в кассу 100% кеша в кирпичах с резинками в торбе - не покупает никто. Везде ипотека. Даже в вашей пида-рашкиной Москве. В Америке сейчас порядка 3% годовых на 30 лет. Своих платят только 20% первого взноса.
И считается "купил".
Сейчас вроде чуть больше, почти 4%, разве нет? И это несколько лукаво - схема аннуитета и пока не слышал чтобы можно было по-другому. То есть, сначала выплачиваешь банку проценты, а тело уменьшается оооочень медленно. А если выплатить быстрее, то получится ну совсем не 3%.
Машины по-вашим понятиям тоже тут никто не покупает, т.е. не оплачивает. Берет в лиз (или аренду) или оформляет в кредит. Дают с нулевым первым взносом на 3-6 лет под 0-4% в зависимости от марки и твоей кредитной истории.
С плохим кредитскор или без него дадут по %%15, с хорошим - да, 0-3,0-4. И даже беря в лиз, то есть, фактически арендуя, можно выторговать 10-15% от ценника, в результате платя меньше в месяц. Только этот развод с даунпейментом при лизе на нервы действует.
Выплатить дом до пенсии - это жизнь удалась. Как правило, пенсы на пенсии дорогое жилье продают и перезжают в более скромное, а заработанную пару сотен тысяч тратят на свои старческие радости.
А это как-раз из-за глупости, когда интересует только месячный платеж. Без аннуитета заплатил с опережением и процентов меньше и выплатил быстрее. Я десятилетнюю ипотеку за 4 года выплатил хоть и с диким напрягом. Еще и валютную. И-то почти 100% стоимости объекта %% отдал, но это не 3%
У вас же тоже была ипотека при Юще и нашей Юле. Покупали квартиры в ипотеку у меня на Подоле в Киеве и по миллиону евро, и по два. Как пирожки улетали. Ждите. У вас на подходе новая движуха. Скоро снова квартиры и дома в миллионом выражении, гонять будете на тачках не менее крутых, чем в Америке.
И не пытайтесь спорить со мной.
Я вас укропов знаю как облупленных.
С какого перепуга? Законы экономики отменили? Или опять появится ипотека и автокредитование под 5-7%...в баксе
? Так пока 00-ми с доходами как в Штатах вроде как не пахнет.
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rjkz
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Додано: Суб 05 жов, 2019 04:02
Libo написав: rjkz написав:
Друзья уже столько лет пытаются в США решиться на моргидж и все остерегаются, а некоторые их знакомые с таким-же порядком доходов, берут, некоторое время живут, потом переезжают, берут новый, а старый сдают. Оно, правда, пока не генерирует финансовый поток, но увеличивает эквити. Со временем это перейдет в "хорошую прибавку к пенсии" (с).
У нас оно все как-то с одной стороны проще механизмы, но намного выше и риски и неопределенность в будущем.
Всё правильно.
Схема выглядит примерно так.
У тебя есть жильё, некоторые сбережения, хороший кредитный рейтинг. Берешь моргидж и покупаешь еще один дом. Допустим, за поллимона и вносишь 20% первый взнос, т.е. 100 тыщ. Платежи по моргиджу на 15 лет при 3-4% будут порядка 3-х тыщ и за сдачу в аренду ты можешь выручить эти же 3 тыщи... Сдаешь, дом сам окупает свой моргидж и через 15 лет он уже полностью твой. Если повезет и цены на недвижимость за это время выросли, то у тебя еще дополнительный бонус.
Схема вполне приемлемая, вопрос только в ста тыщах на первый взнос и в твоем кредитном рейтинге. Если с этим все в порядке, ты через 15 лет полумиллионер. А если потянешь на два - то полноценный миллионщик!
Роберт может Вами гордиться.
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rjkz
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Додано: Суб 05 жов, 2019 05:18
rjkz написав: Libo написав:
В Америке сейчас порядка 3% годовых на 30 лет. Своих платят только 20% первого взноса.
И считается "купил".
Сейчас вроде чуть больше, почти 4%, разве нет? И это несколько лукаво - схема аннуитета и пока не слышал чтобы можно было по-другому. То есть, сначала выплачиваешь банку проценты, а тело уменьшается оооочень медленно. А если выплатить быстрее, то получится ну совсем не 3%.
Докладываю. Сейчас мне с моим кредитным рейтингом дают моргидж на 15 лет под 3.125% при даунпейменте 20%.
В моем примере: $500.000 - $100.00 = $ 400.000 x 3,125% =$12.500 в год одних процентов, или около тыщи в месяц.
В моей ситуации - из месячной выплаты по кредиту $3000, получается: $1000 идут на проценты; $400 на эскроу счет на налоги + $100 страховка + $150 НОА. Остальные на погашение тела кредита. В нашем случае, из 3-х тыщ $1650 пошли на проценты, страховку, налоги и НОА, а $1350 на погашение тела кредита. С каждым месяцем сумма процентов уменьшается и в итоге стремится к нулю, а сумма на погашение тела увеличивается на соответствующую величину.
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Libo
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Додано: Суб 05 жов, 2019 05:47
rjkz написав:
Роберт может Вами гордиться.
Который?
Роберт Луи Стивенсон?
Или выдающийся лидер африканского партизанского движения Роберт Мугабе?
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Libo
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