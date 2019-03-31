Додано: Суб 05 жов, 2019 03:05

hume написав: rjkz написав: [

Я думаю, надо рассматривать вопрос в контексте 3-х как минимум факторов - доходность, риски, связанные с владением (к этому относится вопрос и роста/падения цен, ибо если в какой-то условной локации цена только всегда растет, то там всегда будет спрос и всегда будет цена выше. Такие города есть на Земле.) и финансовая нагрузка на владельца (такая, как налог на недвижимость, например. Где-то может быть не очень активный рынок аренды, но высокие налоги на владение. И это один из видов финансовой нагрузки при владении, есть и другие). Есть еще масса вариаций для одной и той-же локации (я говорю не об Украине сейчас, у нас все более-менее понятно), такие как форма владения, статус недвижимости и тд. Поэтому все очень по-разному. Я думаю, надо рассматривать вопрос в контексте 3-х как минимум факторов - доходность, риски, связанные с владением (к этому относится вопрос и роста/падения цен, ибо если в какой-то условной локации цена только всегда растет, то там всегда будет спрос и всегда будет цена выше. Такие города есть на Земле.) и финансовая нагрузка на владельца (такая, как налог на недвижимость, например. Где-то может быть не очень активный рынок аренды, но высокие налоги на владение. И это один из видов финансовой нагрузки при владении, есть и другие). Есть еще масса вариаций для одной и той-же локации (я говорю не об Украине сейчас, у нас все более-менее понятно), такие как форма владения, статус недвижимости и тд. Поэтому все очень по-разному.

Оттуда же, но только из камментов



Живу в Мюнхене на среднюю зарплату в высококвалифицированных услугах. Чтобы купить 60 кв метров недалеко от центра города мне нужно 20 лет, отдавая всю свою зарплату





Ипотеку стараются банки давать клиентам со стартовым капиталом. То есть нужно на кармане иметь около 200.000 евро, чтобы получить остальные 400.000. Ипотеку стараются давать с таким прицелом, чтобы человек сумел выплатить ее до конца до выхода на пенсию. Как правило получается так: либо клиент получает от родителей в наследство деньги и использует их как стартовый капитал и тогда к 40 годам уже имеет недвигу. Либо, если без наследства, то с 30 лет начинает платить взносы для стартового капитала. Накапливает тысяч сто, лучше двести и тогда банк соглашается дать в кредит остальную часть с выплатами на 20-40 лет до пенсии.



Напрактике человек со средним достатком без наследства, но с детьми купить квартиру в центре Мюнхена не в состоянии. Поэтому жилой фонд здесь в подавляющем проценте принадлежит пожилым людям, успевшим купить недвигу в восьмидесятых-девяностых до пузыря и сдающих за бешеные деньги молодым. Государственного фонда конкретно в Мюнхене относительно немного в сравнении с тем же Гамбургом.



Оттуда же, но только из камментов

Не знаю как там в (Мюнхене), я не была (с)Но думаю подобная ситуация в той или иной мере повсеместно - в центральных локациях развитых стран цены ого-го. Попробуйте купить квартиру с видом на ЦП (это в НЙ). Речь идет о миллионах...не об одном. А кредиты в Штатах на недвигу (моргидж) с аннуитетом. А это значит, что из 30 лет, первые 10 фактически платится интерес банку, а только потом начинает хоть как-то заметно уменьшаться тело кредита. А за это время вероятность наступления печального форкложе довольно высока. И чувак десять лет платит-платит, пыхтит, а потом - бац...а долг и не уменьшился практически. Поэтому надо очень хорошо знать систему, чтобы не вляпаться.И, опять-же я не знаю как в Германии, но в Штатах есть специальные программы для покупающих свое первое жилье (и насколько я знаю, не только в США), тогда даунпеймент что-то порядка 5% ( или даже меньше), но месячный платеж (на что смотрят большинство американцев) намного выше. С другой стороны, если взять одно строение/дом с несколькими отдельными юнитами (типа дуплекса/триплекса), то можно в одном жить, а остальные сдавать в рент и эти платежи будут компенсировать всю или часть платежей банку. Так что, варианты разные есть везде, надо их просто знать, а не идти в лоб. Друзья уже столько лет пытаются в США решиться на моргидж и все остерегаются, а некоторые их знакомые с таким-же порядком доходов, берут, некоторое время живут, потом переезжают, берут новый, а старый сдают. Оно, правда, пока не генерирует финансовый поток, но увеличивает эквити. Со временем это перейдет в "хорошую прибавку к пенсии" (с).У нас оно все как-то с одной стороны проще механизмы, но намного выше и риски и неопределенность в будущем.