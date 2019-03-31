Долярчик написав:... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Долярчик, треба брати!
Обов'язково!
Сім'ї з малими дітьми, з котиками і песиками - то найкращі орендарі!!!
Люди мають право розмножуватись навіть у орендних квартирах
Якщо якомусь дрібному буржуйчику, який торгує велосипедами і живе у тещі - те не подобається, то це його проблеми.