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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1646164716481649

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:45

  Долярчик написав:... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!

- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!

Долярчик, треба брати!
Обов'язково!
Сім'ї з малими дітьми, з котиками і песиками - то найкращі орендарі!!!

Люди мають право розмножуватись навіть у орендних квартирах
Якщо якомусь дрібному буржуйчику, який торгує велосипедами і живе у тещі - те не подобається, то це його проблеми.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:04

  Долярчик написав:... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!

- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!


Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:26

  rjkz написав:
  Долярчик написав:... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!

- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!


Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....

Шо!? Одиноких арендаторш арендодатель обязан сделать беременной а одинокую лендлордшу арендатор сделать беременной? :mrgreen:
Vadim V
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