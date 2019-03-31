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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:45
Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Долярчик, треба брати!
Обов'язково!
Сім'ї з малими дітьми, з котиками і песиками - то найкращі орендарі!!!
Люди мають право розмножуватись навіть у орендних квартирах
Якщо якомусь дрібному буржуйчику, який торгує велосипедами і живе у тещі - те не подобається, то це його проблеми.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 05 жов, 2019 17:04
Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
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rjkz
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Додано: Суб 05 жов, 2019 17:26
rjkz написав: Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
Шо!? Одиноких арендаторш арендодатель обязан сделать беременной а одинокую лендлордшу арендатор сделать беременной?
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Vadim V
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