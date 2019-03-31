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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:45
Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Долярчик, треба брати!
Обов'язково!
Сім'ї з малими дітьми, з котиками і песиками - то найкращі орендарі!!!
Люди мають право розмножуватись навіть у орендних квартирах
Якщо якомусь дрібному буржуйчику, який торгує велосипедами і живе у тещі - те не подобається, то це його проблеми.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 05 жов, 2019 17:04
Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
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rjkz
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2
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:26
rjkz написав: Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
Шо!? Одиноких арендаторш арендодатель обязан сделать беременной а одинокую лендлордшу арендатор сделать беременной?
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Vadim V
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:48
rjkz написав: Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
... ні, ну просто кажуть, що це досить геморно, якщо сім'я пізніше(раптом) не захоче з'їзджати/впреться рогом! (з дитинкою 1р.)
- ну от такий, НАПРИКЛАД, виникне інцидент/фос-мажор!
- як Ви поступите в такій ситуації?
п. с.
... питання до всіх!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 05 жов, 2019 21:36
Vadim V написав: rjkz написав: Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
Шо!? Одиноких арендаторш арендодатель обязан сделать беременной а одинокую лендлордшу арендатор сделать беременной?
Уже совсем не смешно.
Может не все еще поняли, но сейчас население Украины резко состарилось из-за массового выезда людей трудоспособного возраста. Мало того, что это одномоментно уменьшило численность населения и создало проблемы в экономике, но это имеет еще и временные последствия, когда резко возрастет "естественная убыль". И если сейчас я-бы сказал (точно никто не скажет), что население страны в диапазоне 28-32 млн, то через лет 10-15 это вполне может быть миллионов 15 вполне...и это еще без учета продолжающегося свала. Вы посмотрите, превышение смертности над рождаемостью последние годы - 250 примерно тысяч в год. Минус один миллион каждые 4 года!!! Население Молдовы (фактическое, номинальное 4,5, но многие тоже свалили) сейчас около 1,5-2 млн, тех-же порядков население Грузии и Беларуси. Даже если кто-то сможет наплевать на такие проблемы страны в целом, то пусть задумается, что народ свалить может, а вот бетон - нет. Кому сдавать будем?
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rjkz
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2
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:48
Долярчик написав: rjkz написав: Долярчик написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
... ні, ну просто кажуть, що це досить геморно, якщо сім'я пізніше(раптом) не захоче з'їзджати/впреться рогом! (з дитинкою 1р.)
- ну от такий, НАПРИКЛАД, виникне інцидент/фос-мажор!
- як Ви поступите в такій ситуації?
п. с.
... питання до всіх!
Не, ну все геморно. Поэтому лендлордами становятся бесчувственные машины для счета купюр. Они не берут ипотеку для покупки бетона. Отсюда вопрос - к чему Вам это знать?
Не обижайтесь, но Ваши вопросы вызывают недоумение - хотите просто поговорить?
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2
Додано: Нед 06 жов, 2019 06:58
rjkz написав:
... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити?
- а що ви робите в такій ситуації:
1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?!
2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку?
Дякую!
Кто - все?
надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет.
Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
[/quote]
Шо!? Одиноких арендаторш арендодатель обязан сделать беременной а одинокую лендлордшу арендатор сделать беременной?
[/quote]
Уже совсем не смешно.
Может не все еще поняли, но сейчас население Украины резко состарилось из-за массового выезда людей трудоспособного возраста. Мало того, что это одномоментно уменьшило численность населения и создало проблемы в экономике, но это имеет еще и временные последствия, когда резко возрастет "естественная убыль". И если сейчас я-бы сказал (точно никто не скажет), что население страны в диапазоне 28-32 млн, то через лет 10-15 это вполне может быть миллионов 15 вполне...и это еще без учета продолжающегося свала. Вы посмотрите, превышение смертности над рождаемостью последние годы - 250 примерно тысяч в год. Минус один миллион каждые 4 года!!! Население Молдовы (фактическое, номинальное 4,5, но многие тоже свалили) сейчас около 1,5-2 млн, тех-же порядков население Грузии и Беларуси. Даже если кто-то сможет наплевать на такие проблемы страны в целом, то пусть задумается, что народ свалить может, а вот бетон - нет. Кому сдавать будем?[/quote]
Я это постоянно тоже пишу.
Интересно когда падет последний оплот Киев ?
Донецк, Днепр, Луганск уже пали. Днепр меньше, два остальные полностью.
Жуем попкорн
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Нед 06 жов, 2019 07:04
... ок, зайду з іншого боку...
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
(заодно і на сусідній гілці це запитаю)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 06 жов, 2019 07:48
Хомякоид написав:
[
Я это постоянно тоже пишу.
Интересно когда падет последний оплот Киев ?
Донецк, Днепр, Луганск уже пали. Днепр меньше, два остальные полностью.
Жуем попкорн
Жуем попкорн и поднимаем цену в чабанах
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hume
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1
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:20
hume написав: Хомякоид написав:
[
Я это постоянно тоже пишу.
Интересно когда падет последний оплот Киев ?
Донецк, Днепр, Луганск уже пали. Днепр меньше, два остальные полностью.
Жуем попкорн
Жуем попкорн и поднимаем цену в чабанах
Ну, лет 10 киевским лендлордам еще можно жировать, а там посмотрим
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investorkiev
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