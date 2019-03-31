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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1647164816491650

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:37

  Долярчик написав:... ок, зайду з іншого боку...
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
(заодно і на сусідній гілці це запитаю)

Балабол, з іншого боку ти можеш заходити до своєї дружини!

Долярчик, ти коли ти навчишся хоча би найпростішим манерам спілкування з незнайомими людьми??

Твоє примітивнє походження, сільська звичка всюди пхати носа - служить тобі погану службу!

Більше працюй, більше продавай велосипедів! Влаштуйся офіціантом чи будівельником в Польщі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:43

  investorkiev написав:[

Ну, лет 10 киевским лендлордам еще можно жировать, а там посмотрим

Больше. Если раз в 10-15 лет переформировывать под потребности арендаторов. Либо сразу скупать то, что реально ликвидное (и на будущее тоже) вопрос в цене, продавцы тоже понимают цену хорошей недвиги.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:00

  hume написав:
  investorkiev написав:[

Ну, лет 10 киевским лендлордам еще можно жировать, а там посмотрим

Больше. Если раз в 10-15 лет переформировывать под потребности арендаторов. Либо сразу скупать то, что реально ликвидное (и на будущее тоже) вопрос в цене, продавцы тоже понимают цену хорошей недвиги.

Не понял, что вы имеете в виду?

Раз в 10-15 лет делать модный на то время ремонт?

Или например продавать однушки и покупать трешки (если предположить что главными станут семейные ценности и у всех будет по 3-4 ребенка)?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:02

  rjkz написав:Уже совсем не смешно.
Может не все еще поняли, но сейчас население Украины резко состарилось из-за массового выезда людей трудоспособного возраста. Мало того, что это одномоментно уменьшило численность населения и создало проблемы в экономике, но это имеет еще и временные последствия, когда резко возрастет "естественная убыль". И если сейчас я-бы сказал (точно никто не скажет), что население страны в диапазоне 28-32 млн, то через лет 10-15 это вполне может быть миллионов 15 вполне...и это еще без учета продолжающегося свала. Вы посмотрите, превышение смертности над рождаемостью последние годы - 250 примерно тысяч в год. Минус один миллион каждые 4 года!!! Население Молдовы (фактическое, номинальное 4,5, но многие тоже свалили) сейчас около 1,5-2 млн, тех-же порядков население Грузии и Беларуси. Даже если кто-то сможет наплевать на такие проблемы страны в целом, то пусть задумается, что народ свалить может, а вот бетон - нет. Кому сдавать будем?

Зачем много населения, в эпоху экономики услуг?
Чем меньше, тем лучше.
Вот пример: https://www.segodnya.ua/world/wnews/pro ... 41460.html
В Ираке в конце 19 века было 2 млн. населения.
Сейчас под 40 млн. из них старше 60 лет всего 2 млн человек.
В последние годы прирост +1 млн. человек в год.
Половина территории пустыня. В результате нещадной эксплуатации, плодородных почв практически не осталось.
Нефть опустилась ниже 60 и началось. А если нефть станет по 40?
Кстати с лордизмом у них всё ОК. Спрос значительно превышает предложение. Сделки заключаются под звуки автоматных очередей.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:10

  investorkiev написав:Н
Или например продавать однушки и покупать трешки (если предположить что главными станут семейные ценности и у всех будет по 3-4 ребенка)?

Типа того. ) по ситуации. Либо сразу гостинки на владимирской, для командировочных, после того как все уедут и будут в Украину сугубо по делам гонять. Я так понял, что массового выезда 4х миллионного города все боятся.
hume
 
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  #<1 ... 1647164816491650
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