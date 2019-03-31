Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Уже совсем не смешно. Может не все еще поняли, но сейчас население Украины резко состарилось из-за массового выезда людей трудоспособного возраста. Мало того, что это одномоментно уменьшило численность населения и создало проблемы в экономике, но это имеет еще и временные последствия, когда резко возрастет "естественная убыль". И если сейчас я-бы сказал (точно никто не скажет), что население страны в диапазоне 28-32 млн, то через лет 10-15 это вполне может быть миллионов 15 вполне...и это еще без учета продолжающегося свала. Вы посмотрите, превышение смертности над рождаемостью последние годы - 250 примерно тысяч в год. Минус один миллион каждые 4 года!!! Население Молдовы (фактическое, номинальное 4,5, но многие тоже свалили) сейчас около 1,5-2 млн, тех-же порядков население Грузии и Беларуси. Даже если кто-то сможет наплевать на такие проблемы страны в целом, то пусть задумается, что народ свалить может, а вот бетон - нет. Кому сдавать будем?
Зачем много населения, в эпоху экономики услуг? Чем меньше, тем лучше. Вот пример: https://www.segodnya.ua/world/wnews/pro ... 41460.html В Ираке в конце 19 века было 2 млн. населения. Сейчас под 40 млн. из них старше 60 лет всего 2 млн человек. В последние годы прирост +1 млн. человек в год. Половина территории пустыня. В результате нещадной эксплуатации, плодородных почв практически не осталось. Нефть опустилась ниже 60 и началось. А если нефть станет по 40? Кстати с лордизмом у них всё ОК. Спрос значительно превышает предложение. Сделки заключаются под звуки автоматных очередей.
investorkiev написав:Н Или например продавать однушки и покупать трешки (если предположить что главными станут семейные ценности и у всех будет по 3-4 ребенка)?
Типа того. ) по ситуации. Либо сразу гостинки на владимирской, для командировочных, после того как все уедут и будут в Украину сугубо по делам гонять. Я так понял, что массового выезда 4х миллионного города все боятся.