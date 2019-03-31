rjkz написав:

Уже совсем не смешно.Может не все еще поняли, но сейчас население Украины резко состарилось из-за массового выезда людей трудоспособного возраста. Мало того, что это одномоментно уменьшило численность населения и создало проблемы в экономике, но это имеет еще и временные последствия, когда резко возрастет "естественная убыль". И если сейчас я-бы сказал (точно никто не скажет), что население страны в диапазоне 28-32 млн, то через лет 10-15 это вполне может быть миллионов 15 вполне...и это еще без учета продолжающегося свала. Вы посмотрите, превышение смертности над рождаемостью последние годы - 250 примерно тысяч в год. Минус один миллион каждые 4 года!!! Население Молдовы (фактическое, номинальное 4,5, но многие тоже свалили) сейчас около 1,5-2 млн, тех-же порядков население Грузии и Беларуси. Даже если кто-то сможет наплевать на такие проблемы страны в целом, то пусть задумается, что народ свалить может, а вот бетон - нет. Кому сдавать будем?