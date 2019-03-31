vhata написав:

investorkiev написав: а куда он вкладывает?

можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х? а куда он вкладывает?можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?

пока

должно

куда он - не знаюя звоню, когда мне нужен совет типа: "как мыслишь, шо будэ з долларом?", он звонит, когда на горизонте манипуляции с недвигой.В конце 90х, комп стоил тысячи баксов, а земля, на берегу реки в 8-10км от города - 200 баксов за 20 соток, и! БУшное авто, стоило, как квартира в центре. Крутые бизнесмены - базарники, валютчики, и все было усыпано ломбардами, как сейчас.Думаю, надо искать то, чтоникому не нужно, но прииметь цену.Завалялся у меня журнал, за 2002 год "Идеи вашего дома", там рекламка - телевизор плазменный крохотный - 7 тыс баксов. За эти деньги, в 2002, можно было купить ого-го что!Когда чел продает квартиру, и за эти деньги покупает газель, шубу, депозит... я просто не понимаю, что у него в голове.С конца 90х, у меня осталась капитальная дача и кусочек нежилой.И дача стоит одинокая больше 10летия, не ездим, потому что возле дома, больше 30 соток. Меня спрашивают - почему не продаешь? Не продаю, и никто не понимаетЛокация, как говорит Кинг, решает все. Место бомба, 5км от супермаркета, 60м река, 2 этажа, перекрыты плитами, на сваях... Дают 15-20 тыс, что можно купить на эти деньги? бушный пирожок или клаустрофобическую бетоно-коробочку? Содержание - 10 баксов в год в кооператив. Недавно, чел купил рядом дачу, постоил дворец, купил вторую, развалял, постоил бассейн... Если Бог даст, и все буде добре, она будет сдаваться и расти в цене, только вопрос времени...сори, за многословие и оффтоп, модераторы, можно удалить.