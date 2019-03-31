Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Уже совсем не смешно. Может не все еще поняли, но сейчас население Украины резко состарилось из-за массового выезда людей трудоспособного возраста. Мало того, что это одномоментно уменьшило численность населения и создало проблемы в экономике, но это имеет еще и временные последствия, когда резко возрастет "естественная убыль". И если сейчас я-бы сказал (точно никто не скажет), что население страны в диапазоне 28-32 млн, то через лет 10-15 это вполне может быть миллионов 15 вполне...и это еще без учета продолжающегося свала. Вы посмотрите, превышение смертности над рождаемостью последние годы - 250 примерно тысяч в год. Минус один миллион каждые 4 года!!! Население Молдовы (фактическое, номинальное 4,5, но многие тоже свалили) сейчас около 1,5-2 млн, тех-же порядков население Грузии и Беларуси. Даже если кто-то сможет наплевать на такие проблемы страны в целом, то пусть задумается, что народ свалить может, а вот бетон - нет. Кому сдавать будем?
Зачем много населения, в эпоху экономики услуг? Чем меньше, тем лучше. Вот пример: https://www.segodnya.ua/world/wnews/pro ... 41460.html В Ираке в конце 19 века было 2 млн. населения. Сейчас под 40 млн. из них старше 60 лет всего 2 млн человек. В последние годы прирост +1 млн. человек в год. Половина территории пустыня. В результате нещадной эксплуатации, плодородных почв практически не осталось. Нефть опустилась ниже 60 и началось. А если нефть станет по 40? Кстати с лордизмом у них всё ОК. Спрос значительно превышает предложение. Сделки заключаются под звуки автоматных очередей.
investorkiev написав:Н Или например продавать однушки и покупать трешки (если предположить что главными станут семейные ценности и у всех будет по 3-4 ребенка)?
Типа того. ) по ситуации. Либо сразу гостинки на владимирской, для командировочных, после того как все уедут и будут в Украину сугубо по делам гонять. Я так понял, что массового выезда 4х миллионного города все боятся.
vhata написав:Обставляем сейчас 4 комнаты в доме, это лютый трэш Нет унылым однотипным шкафам-купе без жизни! Поехали к продавцам дсп, там такие новые коллекции дизайнов, бомба! А цена, ну может 10% плюс к бЭжЭвым
Я предпочитаю фабричную мебель. Со сделанной на заказ слишком много нюансов. Дольше, дороже, менее качественно. Поэтому особого пространства для маневра нет. Раньше, когда был рынок продавца, не было альтернативы невзрачному стандартному ремонту. Задача стояла чтобы квартира подошла как можно большему числу арендаторов не вызывая отторжения. Сейчас уже нужно, наверное, делать более разнообразные решения чтобы зацепить и выделиться из массы однотипных предложений. Идти против тренда. Например, кровать в однушку было против тренда, а стало стандартом, потому что на рынке слишком много универсальных предложений с диванами. Может настало время перейти на более темные цвета стен.
Наблюдаю много лет за продаванием одной квартиры...с ну очень дорогим и качественным ремонтом...но "против тренда"...уж лет 10 как продают. Темные стены, черный паркет. Не знаю. Думаю, квартира под аренду должна производить впечатление чего-то чистого и обезличенного. Как номер в новом и чистом отеле. Люди, желающие "что-то особенного" (с) снимают отель-бутики, президент-номера и пр. Можно сделать что-то против тренда...ну и сидеть на берегу и ждать когда проплывет кто-то кому это надо.
Насчет выделенного - похоже до кого-то еще начало доходить, что не все так радужно на рынке. Помнится, кто-то меня забрасывал тапками еще год назад. Весь украинский рост последнего времени - это надутый бешенными процентами ОВГЗ долг. Когда перестанут давать в долг и придет время платить - нас что-то будет ждать, но никак не "новые 2005-2007" (с).
zzzzzz написав:Любопытный Штаты большие, есть места где цена падает, есть места где цена растет. В целом по стране пока что не падает. Ну и безработица не растет, сейчас уровень безработицы находится на исторических низах.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:а куда он вкладывает? можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?
куда он - не знаю я звоню, когда мне нужен совет типа: "как мыслишь, шо будэ з долларом?", он звонит, когда на горизонте манипуляции с недвигой.
В конце 90х, комп стоил тысячи баксов, а земля, на берегу реки в 8-10км от города - 200 баксов за 20 соток, и никому не была нужна! БУшное авто, стоило, как квартира в центре. Крутые бизнесмены - базарники, валютчики, и все было усыпано ломбардами, как сейчас. Думаю, надо искать то, что пока никому не нужно, но при здравом взгляде, должно иметь цену.
Завалялся у меня журнал, за 2002 год "Идеи вашего дома", там рекламка - телевизор плазменный крохотный - 7 тыс баксов. За эти деньги, в 2002, можно было купить ого-го что! Когда чел продает квартиру, и за эти деньги покупает газель, шубу, депозит... я просто не понимаю, что у него в голове.
С конца 90х, у меня осталась капитальная дача и кусочек нежилой. И дача стоит одинокая больше 10летия, не ездим, потому что возле дома, больше 30 соток. Меня спрашивают - почему не продаешь? Не продаю, и никто не понимает Локация, как говорит Кинг, решает все. Место бомба, 5км от супермаркета, 60м река, 2 этажа, перекрыты плитами, на сваях... Дают 15-20 тыс, что можно купить на эти деньги? бушный пирожок или клаустрофобическую бетоно-коробочку? Содержание - 10 баксов в год в кооператив. Недавно, чел купил рядом дачу, постоил дворец, купил вторую, развалял, постоил бассейн... Если Бог даст, и все буде добре, она будет сдаваться и расти в цене, только вопрос времени...
сори, за многословие и оффтоп, модераторы, можно удалить.
Сейчас еще можно найти землю с/х назначения, но нормально купить ее сложно, а потерять легко. Население планеты растет, его надо кормить. Но когда оно вырастет в цене - хз."Жизнь одна" (С). В свое время родители накупили всякой хрени типа хрусталя, картин, мебели и тп Сейчас оно никому не надо, занимает полки, полка занимает место в шкафу, шкаф занимает место в квартире, это место стоило денег. В этом смысле покупать надо то,что приносит доход. И недвига вроде как с этим справляется . Пока справляется, но если говорить о "чуйке", то моя неспокойна. У друга на работе повальное увлечение поиском с МД. Накупили себе МД по несколько штук баксов, за лето прошлого года некоторые отбили. Но это хобби. Как у кого-то рыбалка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав:Уже совсем не смешно. Может не все еще поняли, но сейчас население Украины резко состарилось из-за массового выезда людей трудоспособного возраста. Мало того, что это одномоментно уменьшило численность населения и создало проблемы в экономике, но это имеет еще и временные последствия, когда резко возрастет "естественная убыль". И если сейчас я-бы сказал (точно никто не скажет), что население страны в диапазоне 28-32 млн, то через лет 10-15 это вполне может быть миллионов 15 вполне...и это еще без учета продолжающегося свала. Вы посмотрите, превышение смертности над рождаемостью последние годы - 250 примерно тысяч в год. Минус один миллион каждые 4 года!!! Население Молдовы (фактическое, номинальное 4,5, но многие тоже свалили) сейчас около 1,5-2 млн, тех-же порядков население Грузии и Беларуси. Даже если кто-то сможет наплевать на такие проблемы страны в целом, то пусть задумается, что народ свалить может, а вот бетон - нет. Кому сдавать будем?
Зачем много населения, в эпоху экономики услуг? Чем меньше, тем лучше. Вот пример: https://www.segodnya.ua/world/wnews/pro ... 41460.html В Ираке в конце 19 века было 2 млн. населения. Сейчас под 40 млн. из них старше 60 лет всего 2 млн человек. В последние годы прирост +1 млн. человек в год. Половина территории пустыня. В результате нещадной эксплуатации, плодородных почв практически не осталось. Нефть опустилась ниже 60 и началось. А если нефть станет по 40? Кстати с лордизмом у них всё ОК. Спрос значительно превышает предложение. Сделки заключаются под звуки автоматных очередей.
На троєщинському ринку, кажуть, половина продавців - турки, пакистанці і араби.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Долярчик написав:... от всі кажуть, що не брати сім'ю з малою дитиною(здається до 3х р.) на квартиру, так як пізніше, майже не реально висилити? - а що ви робите в такій ситуації: 1) - взяли сім'ю(нехай і з дитиною 5-6р)....але, через пів року, заходячи черговий раз по грошенята, помічаєте "живіт" у мамки!?! 2) - ви не помітили, як з'явилась вже друга дитинка! - бо, до вас завжди виходив господар, а дружину "приховував" від ваших очей!?!
- як будете діяти в першому і другому випадку? Дякую!
Кто - все? надо не на детей смотреть, а на родителей. Если родители нормальные, то и выселять их не надо будет. Нас итак осталось около 30 млн., если еще и все резко прекратят рожать, то ....
... ні, ну просто кажуть, що це досить геморно, якщо сім'я пізніше(раптом) не захоче з'їзджати/впреться рогом! (з дитинкою 1р.)
- ну от такий, НАПРИКЛАД, виникне інцидент/фос-мажор! - як Ви поступите в такій ситуації?
п. с. ... питання до всіх!
Звонок на Горячую линию Психологической помощи: -Долярчик: я повесился....,А сейчас все операторы заняты ...повесите пока...