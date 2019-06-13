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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:15
Vlad442 написав:
Трешка рулит. Они универсальна. Можно сдавать покомнатно, заходя в сегмент Гостинка-, или можно целиком как Двушка+. Нужна правильная локация, правильный, но недорогой ремонт, и, главное, правильная цена входа. В идеале по цене однушки плюс 15-20%.
что, на столько довольны своей покупкой?
какой процент рентабельности получается по факту? вы же уже с ремонтом купили? сразу сдавать можно?
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investorkiev
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