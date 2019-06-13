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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1648164916501651

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:15

  Vlad442 написав:Трешка рулит. Они универсальна. Можно сдавать покомнатно, заходя в сегмент Гостинка-, или можно целиком как Двушка+. Нужна правильная локация, правильный, но недорогой ремонт, и, главное, правильная цена входа. В идеале по цене однушки плюс 15-20%.



что, на столько довольны своей покупкой?
какой процент рентабельности получается по факту? вы же уже с ремонтом купили? сразу сдавать можно?
investorkiev
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  #<1 ... 1648164916501651
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