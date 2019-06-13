что, на столько довольны своей покупкой?
какой процент рентабельности получается по факту? вы же уже с ремонтом купили? сразу сдавать можно?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:15
что, на столько довольны своей покупкой?
какой процент рентабельности получается по факту? вы же уже с ремонтом купили? сразу сдавать можно?
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:41
Покупкой доволен.
Ремонт в процессе.
После ремонта в новострое, эконом ремонт в совкошлаке это жесть. Демонтаж, плюс задача сделать красиво и функционально за 5 коп. (дороже нет смысла чтобы ремонт не перестоял дом) это задача не такая тривиальная, как в новострое, где больше вложил - больше получил.
Еще скользкий момент. В новострое первые месяцы все штробят с утра до вечера 24/7, тут сантехник, несмотря на строгий запрет шуметь в выходные, просверлил пару отверстий в субботу (чтобы закончить и в понедельник делать деньги в другом месте [2000+ в день]), так соседи сразу пришли разбираться.
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:48
А какой бюджет ремонта совкотрешки?
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:03
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
3000 уе с мебелью и техникой хотелось бы вложиться. Максимум 4.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:13
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:36
... ото то
- ще, якщо буд-матеріали можна взяти по якихось акціях....
- то майстрів "дешевих"(тобто, рукожопих) - за миску зупи знайти.... НЕ реально!
... хіба жостких алкашів з смітника привести
- але! - якщо робити все(повністю) своїми руками, то може з велииииикою натяжкою, вкластись у 4-5К
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:40
... я ж конкретно сформулював ситуацію і запитання!
- сім'я з малесенькою дитинкою!
- принципово НЕ сплачує за оренду!
- лендлорда посилає на юххх!
- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не полный. Скорей функциональный. По максимуму, где возможно оставить старое. Покрасить, подновить.
Практика показывает, что арендаторы обращают внимание на некоторые вещи - новые сантехприборы, розетки/выключатели (проводка, трубы, стояки, канализация могут быть и старыми), современная плитка, окна, новая мебель и как можно меньше совка. Все остальное должно быть просто чистым. Ровность полов, стен, потолков, цвет обоев никого не интересует.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Зачем вам это?
Вопрос из серии "я еду прямо и тут на меня он прет и сигналит, что мне делать? Що не зрозуміло у цому питанні".
Есть масса нюансов. А если так, то так... Выложите хоть текст договора, который был заключен.
Если у вас конкретная ситуация, то идите на платную юридическую консультацию. Если взагали "расскажите как течет по проводам ток", то зачем мне тратить на вас время?
|