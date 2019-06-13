RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1648164916501651

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:15

  Vlad442 написав:Трешка рулит. Они универсальна. Можно сдавать покомнатно, заходя в сегмент Гостинка-, или можно целиком как Двушка+. Нужна правильная локация, правильный, но недорогой ремонт, и, главное, правильная цена входа. В идеале по цене однушки плюс 15-20%.



что, на столько довольны своей покупкой?
какой процент рентабельности получается по факту? вы же уже с ремонтом купили? сразу сдавать можно?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 06.03.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:41

Покупкой доволен.
Ремонт в процессе.
После ремонта в новострое, эконом ремонт в совкошлаке это жесть. Демонтаж, плюс задача сделать красиво и функционально за 5 коп. (дороже нет смысла чтобы ремонт не перестоял дом) это задача не такая тривиальная, как в новострое, где больше вложил - больше получил.
Еще скользкий момент. В новострое первые месяцы все штробят с утра до вечера 24/7, тут сантехник, несмотря на строгий запрет шуметь в выходные, просверлил пару отверстий в субботу (чтобы закончить и в понедельник делать деньги в другом месте [2000+ в день]), так соседи сразу пришли разбираться.
Vlad442
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:48

  Vlad442 написав:Покупкой доволен.
Ремонт в процессе.
После ремонта в новострое, эконом ремонт в совкошлаке это жесть. Демонтаж, плюс задача сделать красиво и функционально за 5 коп. (дороже нет смысла чтобы ремонт не перестоял дом) это задача не такая тривиальная, как в новострое, где больше вложил - больше получил.
Еще скользкий момент. В новострое первые месяцы все штробят с утра до вечера 24/7, тут сантехник, несмотря на строгий запрет шуметь в выходные, просверлил пару отверстий в субботу (чтобы закончить и в понедельник делать деньги в другом месте [2000+ в день]), так соседи сразу пришли разбираться.


А какой бюджет ремонта совкотрешки?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 06.03.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

3000 уе с мебелью и техникой хотелось бы вложиться. Максимум 4.
Vlad442
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:13

  Vlad442 написав:3000 уе с мебелью и техникой хотелось бы вложиться. Максимум 4.

Полный ремонт трешки да еще и с мебелью? :shock:
Повезло Вам, живете в стране, где буквально все стоит копейки, а строители и мебельщики работают даром, подворовывая для Вас со складов материалы)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8788
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:36

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:3000 уе с мебелью и техникой хотелось бы вложиться. Максимум 4.

Полный ремонт трешки да еще и с мебелью? :shock:
Повезло Вам, живете в стране, где буквально все стоит копейки, а строители и мебельщики работают даром, подворовывая для Вас со складов материалы)))

... ото то :wink:
- ще, якщо буд-матеріали можна взяти по якихось акціях....
- то майстрів "дешевих"(тобто, рукожопих) - за миску зупи знайти.... НЕ реально!
... хіба жостких алкашів з смітника привести :lol:

- але! - якщо робити все(повністю) своїми руками, то може з велииииикою натяжкою, вкластись у 4-5К :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7025
З нами з: 19.10.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:40

  Vlad442 написав:Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов.

Вопрос правильный, но ответ на него настолько многорганный и зависит от множества обстоятельств, что, даже понимая все варианты, нет смысла рассказывать это Доллярчику.
Поэтому просто задам встречный вопрос

Кто-то ходил возле стройки и кирпичи падали? Как оно?

... я ж конкретно сформулював ситуацію і запитання!
- сім'я з малесенькою дитинкою!
- принципово НЕ сплачує за оренду!
- лендлорда посилає на юххх! :mrgreen:

- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло? :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7025
З нами з: 19.10.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antey1969 написав:Полный ремонт трешки да еще и с мебелью?

Не полный. Скорей функциональный. По максимуму, где возможно оставить старое. Покрасить, подновить.
Практика показывает, что арендаторы обращают внимание на некоторые вещи - новые сантехприборы, розетки/выключатели (проводка, трубы, стояки, канализация могут быть и старыми), современная плитка, окна, новая мебель и как можно меньше совка. Все остальное должно быть просто чистым. Ровность полов, стен, потолков, цвет обоев никого не интересует.
Vlad442
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло?

Зачем вам это?
Вопрос из серии "я еду прямо и тут на меня он прет и сигналит, что мне делать? Що не зрозуміло у цому питанні".
Есть масса нюансов. А если так, то так... Выложите хоть текст договора, который был заключен.
Если у вас конкретная ситуация, то идите на платную юридическую консультацию. Если взагали "расскажите как течет по проводам ток", то зачем мне тратить на вас время?
Vlad442
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:цвет обоев

Хочу попробовать такую вещь.
Старые обои, но держатся хорошо. Где-то протертые, где-то грязные. Планирую помыть, подклеить стыки, взять дорогую краску (лучше ложится), заколеровать максимально под цвет, чтобы можно было нанести в один слой и не было просветов. Добавить 20% воды чтобы получить более тонкий слой и не поднять обои на стыках.
Vlad442
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1648164916501651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1930, 1931, 1932
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
19312 1663946
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 23:24
investorkiev
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 2732
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1222
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77104)
07.10.2019 00:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.