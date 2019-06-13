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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:29
Долярчик написав:
... ок, зайду з іншого боку...
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
(заодно і на сусідній гілці це запитаю)
ну у меня. И шо?
У меня с 2010 го все время семьи с маленькими детьми.
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