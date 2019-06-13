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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:29
Долярчик написав:
... ок, зайду з іншого боку...
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
(заодно і на сусідній гілці це запитаю)
ну у меня. И шо?
У меня с 2010 го все время семьи с маленькими детьми.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 03:11
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
цвет обоев
Хочу попробовать такую вещь.
Старые обои, но держатся хорошо. Где-то протертые, где-то грязные. Планирую помыть, подклеить стыки, взять дорогую краску (лучше ложится), заколеровать максимально под цвет, чтобы можно было нанести в один слой и не было просветов. Добавить 20% воды чтобы получить более тонкий слой и не поднять обои на стыках.
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.
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rjkz
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- Повідомлень: 10073
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 2292 раз.
-
- Профіль
-
2
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