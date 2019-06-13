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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1649165016511652

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:29

  Долярчик написав:... ок, зайду з іншого боку...
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
(заодно і на сусідній гілці це запитаю)


ну у меня. И шо?
У меня с 2010 го все время семьи с маленькими детьми.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 03:11

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:цвет обоев

Хочу попробовать такую вещь.
Старые обои, но держатся хорошо. Где-то протертые, где-то грязные. Планирую помыть, подклеить стыки, взять дорогую краску (лучше ложится), заколеровать максимально под цвет, чтобы можно было нанести в один слой и не было просветов. Добавить 20% воды чтобы получить более тонкий слой и не поднять обои на стыках.


Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.
rjkz
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Повідомлень: 10073
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4332 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
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  #<1 ... 1649165016511652
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