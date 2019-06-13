ну у меня. И шо?
У меня с 2010 го все время семьи с маленькими детьми.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 01:29
Додано: Пон 07 жов, 2019 03:11
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:08
Бойлери
На форумі піднімалось питання про бойлери.
Так от. В процесі експлуатації при високих температурах ТЕН бойлера забивається накипом (карбонати кальцію і магнію). Ознака: при включенні холодного бойлера в електромережу - він шумить, як чайник перед кипінням. Це означає, що пора чистити ТЕН і, можливо, міняти магнієвий анод.
Бажано експлуатувати бойлери при температурі води не вище 50°С, тому що при 90°С - осадження карбонатів на ТЕН відбувається приблизно в 100 разів швидше.
Проблема в тому, що орендарям це пофіг. Їм давай побільше гарячої води, і найшвидше(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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