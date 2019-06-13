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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1649165016511652

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:29

  Долярчик написав:... ок, зайду з іншого боку...
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
(заодно і на сусідній гілці це запитаю)


ну у меня. И шо?
У меня с 2010 го все время семьи с маленькими детьми.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 03:11

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:цвет обоев

Хочу попробовать такую вещь.
Старые обои, но держатся хорошо. Где-то протертые, где-то грязные. Планирую помыть, подклеить стыки, взять дорогую краску (лучше ложится), заколеровать максимально под цвет, чтобы можно было нанести в один слой и не было просветов. Добавить 20% воды чтобы получить более тонкий слой и не поднять обои на стыках.


Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:08

Бойлери

На форумі піднімалось питання про бойлери.

Так от. В процесі експлуатації при високих температурах ТЕН бойлера забивається накипом (карбонати кальцію і магнію). Ознака: при включенні холодного бойлера в електромережу - він шумить, як чайник перед кипінням. Це означає, що пора чистити ТЕН і, можливо, міняти магнієвий анод.

Бажано експлуатувати бойлери при температурі води не вище 50°С, тому що при 90°С - осадження карбонатів на ТЕН відбувається приблизно в 100 разів швидше.

Проблема в тому, що орендарям це пофіг. Їм давай побільше гарячої води, і найшвидше(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:10

  rjkz написав:
  Долярчик написав:... ок, зайду з іншого боку...
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
(заодно і на сусідній гілці це запитаю)


ну у меня. И шо?
У меня с 2010 го все время семьи с маленькими детьми.


У меня тоже были с маленькими детьми.
Нужно не детей бояться а неплатежеспособных людей.
Если деньги есть у людей как по мне дети не проблема.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:13

Обои я хочу попробовать покрасить не потому, что плохие. На самом деле, кроме пары мелких дефектов, которые никто не заметит, в отличном состоянии. Они просто вышли из моды. Сейчас так не делают. Даже если обои, то другой фактуры с более мелким рисунком. Они выдают ремонт 90-ых начала 2000-ых. Сейчас модно обои под покраску.
Еще плюс крашеных обоев в том, что, если кто-то зальет стену кофе или красным вином, например, оно не пройдет в поры бумаги, а смоется в лучшем случае, смоется с верхним слоем краски в худшем и потребуется небольшая подкраска.

Бойлер изначально выставляю на 50 градусов и закручиваю крышку. Арендаторы его никогда не выключают. 80 литров достаточно на 1-2 человек, поэтому недостатка в воде не должны испытывать. Даже если испытывают, сейчас редко у кого есть прямые руки и отвертка в наличии, чтобы открутить винтики, снять крышку и изменить регулировку. Невысокая температура воды снижает нагрузку и на сантехнику. Про повышенной температуре, например, недорогие шланги для душа долго не служат.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:44

  rjkz написав:
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.

Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?
Vadim V
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