Додано: Пон 07 жов, 2019 08:13

Обои я хочу попробовать покрасить не потому, что плохие. На самом деле, кроме пары мелких дефектов, которые никто не заметит, в отличном состоянии. Они просто вышли из моды. Сейчас так не делают. Даже если обои, то другой фактуры с более мелким рисунком. Они выдают ремонт 90-ых начала 2000-ых. Сейчас модно обои под покраску.

Еще плюс крашеных обоев в том, что, если кто-то зальет стену кофе или красным вином, например, оно не пройдет в поры бумаги, а смоется в лучшем случае, смоется с верхним слоем краски в худшем и потребуется небольшая подкраска.



Бойлер изначально выставляю на 50 градусов и закручиваю крышку. Арендаторы его никогда не выключают. 80 литров достаточно на 1-2 человек, поэтому недостатка в воде не должны испытывать. Даже если испытывают, сейчас редко у кого есть прямые руки и отвертка в наличии, чтобы открутить винтики, снять крышку и изменить регулировку. Невысокая температура воды снижает нагрузку и на сантехнику. Про повышенной температуре, например, недорогие шланги для душа долго не служат.