Додано: Пон 07 жов, 2019 09:26

Vadim V написав: rjkz написав:

Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую. Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.

Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ? Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?

С маляром просчитывали как-то стоимость обоев под покраску с последущей покраской и просто обоев.Получалось, если все по технологии, то просто обои дешевле в 2-3 раза (плюс перекраска тоже денег стоит, поэтому окупится это мероприятие на 4 перекраске). Если не посуточная аренда, то смысла не увидела - 4 переклейки раз в 7-8 лет - это 30 лет.Нужно искать качественные и дешевые обои.Например весной покупала распродажеые в Леруа (забыла марку, произведено на заводе и по технологии Раш). Попробовала изо всех царапать их ногтями - ни следа не остается, так же влагоусойчивы - подходят для мойки.Если без сюрпризов, то их явно на 7-8 лет хватит. Цена была около 300грн/метровый рулон.В Эпике в корзинах для распродажных обоев если поковыряться, то тоже можно найти, на 1 квартиру точно- по цене 250-280грн/рулон.На однуху нужно около 10 рулонов +-, получается всю квартиру переклеить около 100$+работа. Да, по времени может дольше - но все упирается в неделю (вместе с просушкой) на однуху.Вобщем, не слишком долго, дорого и трудозатратно, если часто не делать.