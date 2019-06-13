ну у меня. И шо?
У меня с 2010 го все время семьи с маленькими детьми.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:29
Додано: Пон 07 жов, 2019 03:11
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:08
Бойлери
На форумі піднімалось питання про бойлери.
Так от. В процесі експлуатації при високих температурах ТЕН бойлера забивається накипом (карбонати кальцію і магнію). Ознака: при включенні холодного бойлера в електромережу - він шумить, як чайник перед кипінням. Це означає, що пора чистити ТЕН і, можливо, міняти магнієвий анод.
Бажано експлуатувати бойлери при температурі води не вище 50°С, тому що при 90°С - осадження карбонатів на ТЕН відбувається приблизно в 100 разів швидше.
Проблема в тому, що орендарям це пофіг. Їм давай побільше гарячої води, і найшвидше(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:10
У меня тоже были с маленькими детьми.
Нужно не детей бояться а неплатежеспособных людей.
Если деньги есть у людей как по мне дети не проблема.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:13
Обои я хочу попробовать покрасить не потому, что плохие. На самом деле, кроме пары мелких дефектов, которые никто не заметит, в отличном состоянии. Они просто вышли из моды. Сейчас так не делают. Даже если обои, то другой фактуры с более мелким рисунком. Они выдают ремонт 90-ых начала 2000-ых. Сейчас модно обои под покраску.
Еще плюс крашеных обоев в том, что, если кто-то зальет стену кофе или красным вином, например, оно не пройдет в поры бумаги, а смоется в лучшем случае, смоется с верхним слоем краски в худшем и потребуется небольшая подкраска.
Бойлер изначально выставляю на 50 градусов и закручиваю крышку. Арендаторы его никогда не выключают. 80 литров достаточно на 1-2 человек, поэтому недостатка в воде не должны испытывать. Даже если испытывают, сейчас редко у кого есть прямые руки и отвертка в наличии, чтобы открутить винтики, снять крышку и изменить регулировку. Невысокая температура воды снижает нагрузку и на сантехнику. Про повышенной температуре, например, недорогие шланги для душа долго не служат.
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:44
Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:26
С маляром просчитывали как-то стоимость обоев под покраску с последущей покраской и просто обоев.
Получалось, если все по технологии, то просто обои дешевле в 2-3 раза (плюс перекраска тоже денег стоит, поэтому окупится это мероприятие на 4 перекраске). Если не посуточная аренда, то смысла не увидела - 4 переклейки раз в 7-8 лет - это 30 лет.
Нужно искать качественные и дешевые обои.
Например весной покупала распродажеые в Леруа (забыла марку, произведено на заводе и по технологии Раш). Попробовала изо всех царапать их ногтями - ни следа не остается, так же влагоусойчивы - подходят для мойки.
Если без сюрпризов, то их явно на 7-8 лет хватит. Цена была около 300грн/метровый рулон.
В Эпике в корзинах для распродажных обоев если поковыряться, то тоже можно найти, на 1 квартиру точно- по цене 250-280грн/рулон.
На однуху нужно около 10 рулонов +-, получается всю квартиру переклеить около 100$+работа. Да, по времени может дольше - но все упирается в неделю (вместе с просушкой) на однуху.
Вобщем, не слишком долго, дорого и трудозатратно, если часто не делать.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:45
Минус обычных обоев отсутствие возможности точечного ремонта. Протерли мебелью, протащили собаку, которая поцарапала, двигали мебель и зацепили. В случае крашенных обоев, валик с крупным ворсом решает проблему. В случае обычных, особенно моющихся, на которые краска плохо ложиться, нужно переклеивать стену или комнату.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:10
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:57
Я имел ввиду другое , стены под покраску и под обои под покраску.
|