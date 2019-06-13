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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1650165116521653

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:14

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:
  Vadim V написав:Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?


С маляром просчитывали как-то стоимость обоев под покраску с последущей покраской и просто обоев.


Я имел ввиду другое , стены под покраску и под обои под покраску.


Стены под покраску в два раза дороже чем обои под покраску. Или в 3 раза дороже если это старый дом с кривыми стенами.
vossmy
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:48

  Долярчик написав:...
- сім'я з малесенькою дитинкою!
- принципово НЕ сплачує за оренду!
- лендлорда посилає на юххх! :mrgreen:

- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло? :P


Заяву в Київенерго на відключення електрики.

А краще - зверніться до платної юр.консультації, як вже рекомендували. - хай там під мікроскопом проаналізують ваш договір оренди.

Орендарі все одно в програшній ситуації.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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  #<1 ... 1650165116521653
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