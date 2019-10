Додано: Пон 07 жов, 2019 12:48

Долярчик написав: ...

- сім'я з малесенькою дитинкою!

- принципово НЕ сплачує за оренду!

- лендлорда посилає на юххх!



- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?

Заяву в Київенерго на відключення електрики.



А краще - зверніться до платної юр.консультації, як вже рекомендували. - хай там під мікроскопом проаналізують ваш договір оренди.



