Vadim V написав:
Я имел ввиду другое , стены под покраску и под обои под покраску.
Стены под покраску в два раза дороже чем обои под покраску. Или в 3 раза дороже если это старый дом с кривыми стенами.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:14
Стены под покраску в два раза дороже чем обои под покраску. Или в 3 раза дороже если это старый дом с кривыми стенами.
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:48
Заяву в Київенерго на відключення електрики.
А краще - зверніться до платної юр.консультації, як вже рекомендували. - хай там під мікроскопом проаналізують ваш договір оренди.
Орендарі все одно в програшній ситуації.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:51
Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду
Навскидку пришло в голову за 3 мин. Можно покреативить и получше если жизнь прижмёт
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:50
Не-а.
То ремонт делался в 00-е. В достроенном недострое - шпаклевка фасадными материалами и покраска фасадной-же силиконовой краской.
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:56
Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев. Не знаю что там просчитывают маляра, но когда придет время ремонта, локально подкрасить (и пофиг и вам и арендаторам, что краска немного отличаеся) - быстрое и дешевое решение. Я маляра ждал 2 месяца. На подремонт тоже ждать 2 месяца? Не больно-ли дорогое удовольствие? А локально и сам могу.
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