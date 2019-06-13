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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:14
Vadim V написав: investorkiev написав: Vadim V написав:
Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?
С маляром просчитывали как-то стоимость обоев под покраску с последущей покраской и просто обоев.
Я имел ввиду другое , стены под покраску и под обои под покраску.
Стены под покраску в два раза дороже чем обои под покраску. Или в 3 раза дороже если это старый дом с кривыми стенами.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:48
Долярчик написав:
...
- сім'я з малесенькою дитинкою!
- принципово НЕ сплачує за оренду!
- лендлорда посилає на юххх!
- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло?
Заяву в Київенерго на відключення електрики.
А краще - зверніться до платної юр.консультації, як вже рекомендували. - хай там під мікроскопом проаналізують ваш договір оренди.
Орендарі все одно в програшній ситуації.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:51
galadriel написав: Долярчик написав:
...
- сім'я з малесенькою дитинкою!
- принципово НЕ сплачує за оренду!
- лендлорда посилає на юххх!
- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло?
Заяву в Київенерго на відключення електрики.
А краще - зверніться до платної юр.консультації, як вже рекомендували. - хай там під мікроскопом проаналізують ваш договір оренди.
Орендарі все одно в програшній ситуації.
Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду
Навскидку пришло в голову за 3 мин. Можно покреативить и получше если жизнь прижмёт
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dir
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:50
Vadim V написав: rjkz написав:
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.
Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?
Не-а.
То ремонт делался в 00-е. В достроенном недострое - шпаклевка фасадными материалами и покраска фасадной-же силиконовой краской.
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2
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:56
Vadim V написав: investorkiev написав: Vadim V написав:
С маляром просчитывали как-то стоимость обоев под покраску с последущей покраской и просто обоев.
Я имел ввиду другое , стены под покраску и под обои под покраску.
Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев. Не знаю что там просчитывают маляра, но когда придет время ремонта, локально подкрасить (и пофиг и вам и арендаторам, что краска немного отличаеся) - быстрое и дешевое решение. Я маляра ждал 2 месяца. На подремонт тоже ждать 2 месяца? Не больно-ли дорогое удовольствие? А локально и сам могу.
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2
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:52
rjkz написав:
Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев.
Не дойдет:
- менталитет другой, вкусы иные
- мастеров, четко понимающих пирог стены под покраску, на самом деле не так много
- цена
- время
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1
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:15
rjkz написав: Vadim V написав: rjkz написав:
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.
Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?
Не-а.
То ремонт делался в 00-е. В достроенном недострое - шпаклевка фасадными материалами и покраска фасадной-же силиконовой краской.
У шпаклёвки под покраску очень часто вылазят микро - волосяные трещины , нужны мастера понимающие от и до технологию. Поэтому и подумал что обои или флизелин под покраску надёжнее от паутинных трещин.
п.с. фасадные материалы наверняка более вонючие в процессе эксплуатации, хотя да ,не для себя же
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Vadim V
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