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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1650165116521653

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:14

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:
  Vadim V написав:Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?


С маляром просчитывали как-то стоимость обоев под покраску с последущей покраской и просто обоев.


Я имел ввиду другое , стены под покраску и под обои под покраску.


Стены под покраску в два раза дороже чем обои под покраску. Или в 3 раза дороже если это старый дом с кривыми стенами.
vossmy
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:48

  Долярчик написав:...
- сім'я з малесенькою дитинкою!
- принципово НЕ сплачує за оренду!
- лендлорда посилає на юххх! :mrgreen:

- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло? :P


Заяву в Київенерго на відключення електрики.

А краще - зверніться до платної юр.консультації, як вже рекомендували. - хай там під мікроскопом проаналізують ваш договір оренди.

Орендарі все одно в програшній ситуації.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:51

  galadriel написав:
  Долярчик написав:...
- сім'я з малесенькою дитинкою!
- принципово НЕ сплачує за оренду!
- лендлорда посилає на юххх! :mrgreen:

- які КОНКРЕТНІ дії в даній ситуації?
- що не зрозуміло? :P


Заяву в Київенерго на відключення електрики.

А краще - зверніться до платної юр.консультації, як вже рекомендували. - хай там під мікроскопом проаналізують ваш договір оренди.

Орендарі все одно в програшній ситуації.
Перепрограммирование замка(если есть такая возможность)-не зайдёт не выйдет.
-Выдавать в пользование ключи от одного замка, а второй использовать для блокирование бронедвери
-заезжать в квартиру самому, лично или с парой взрослых сыновей(при наличии) или якобы сыновей
-заезжать со своей любовницей или якобы любовницей и вести себя как будто квартирантов нет(ну вы понимаете)
-заезжать со своей собакой и (или) перфоратором
-демонтировать унитаз, смесители, вывезти или разобрать мебель
-перекрыть воду

Навскидку пришло в голову за 3 мин. Можно покреативить и получше если жизнь прижмёт :lol:
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:50

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.

Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?


Не-а.
То ремонт делался в 00-е. В достроенном недострое - шпаклевка фасадными материалами и покраска фасадной-же силиконовой краской.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:56

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
С маляром просчитывали как-то стоимость обоев под покраску с последущей покраской и просто обоев.


Я имел ввиду другое , стены под покраску и под обои под покраску.


Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев. Не знаю что там просчитывают маляра, но когда придет время ремонта, локально подкрасить (и пофиг и вам и арендаторам, что краска немного отличаеся) - быстрое и дешевое решение. Я маляра ждал 2 месяца. На подремонт тоже ждать 2 месяца? Не больно-ли дорогое удовольствие? А локально и сам могу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:52

  rjkz написав:Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев.

Не дойдет:
- менталитет другой, вкусы иные
- мастеров, четко понимающих пирог стены под покраску, на самом деле не так много
- цена
- время
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:15

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Как-то после съезда арендатрей, поехал в Ёп, взял веер с выкрасками, оставил залог, приехал на хату, подобрал колер под цвет обоев, вернулся в Ёп, отдал веер, забрал залог, заколеровали литр краски, взял свежую губку для посуды, аккуратно локально понемногу промокнул зарисованные ребенком арендатрей обои и затертые места - все как новое. Покраска не понадобилась. Ушло максимум грамм 100 краски. Рекомендую.

Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?


Не-а.
То ремонт делался в 00-е. В достроенном недострое - шпаклевка фасадными материалами и покраска фасадной-же силиконовой краской.

У шпаклёвки под покраску очень часто вылазят микро - волосяные трещины , нужны мастера понимающие от и до технологию. Поэтому и подумал что обои или флизелин под покраску надёжнее от паутинных трещин.
п.с. фасадные материалы наверняка более вонючие в процессе эксплуатации, хотя да ,не для себя же :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 02:36

  UA написав:
  rjkz написав:Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев.

Не дойдет:
- менталитет другой, вкусы иные
- мастеров, четко понимающих пирог стены под покраску, на самом деле не так много
- цена
- время


-менталитет и вкусы имеют свойство меняться с течением времени
- нигде особо не морочатся с пирогами. Стена из ГК, шпаклюются стыки и места крепления саморезами,шлифуется, грунтуется и красится. Что в Канаде и США, что в ебипте. Особенно под аренду или для общественных целей, гостинниц. Можете посмотреть ролики на Ютубе. Когда-то сидел долго в Египте в Хилтоне 5 звезд, пялился в холле в потолок...все так выглядит дорого-броско, в потолке купол с витражем...потом до меня начинает доходить, что потолок - нешпаклеванный ГК. Каждый лист просматривается. Вы думаете, это как-то влияет на бизнес? Хотя в Украине хватает маляров, которые все правильно делают. Проблема в том, что экономия идет на самих стенах. Что г.ноблоки, что кирпич, что ГК делают так, что пытаются проблему решить флисом. Бедный рынок, на нем просто не представлены материалы, которые или не вызывают проблемы, либо решают ее легко и просто. Уже наступил кризис 2-го года, я помогал делать родственникам квартиру, на рынке уже невозможно было найти профиля докризисной толщины, но нашел у знакомых зависшую из-за цены силиконовую краску. 2 раза красили потолки и они все равно трещали. Флизелин клеить уже было поздно. Покрасили концентрированной силиконовой краской и проблема была решена. Может трещины и есть, но краска тянется и не рвется на трещинах. Сейчас этой краски на рынке нет уже.
-
- именно из-за цены и времени, и применяют стены под покраску. Другое дело, что нет перфекционизма в такой степени, который у нас присутствует.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 03:22

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
  Vadim V написав:Тоесть , обои под покраску оптимальный вариант для аренды и наверняка дешевле по работе чем шпаклёвка под покраску ?


Не-а.
То ремонт делался в 00-е. В достроенном недострое - шпаклевка фасадными материалами и покраска фасадной-же силиконовой краской.

У шпаклёвки под покраску очень часто вылазят микро - волосяные трещины , нужны мастера понимающие от и до технологию. Поэтому и подумал что обои или флизелин под покраску надёжнее от паутинных трещин.
п.с. фасадные материалы наверняка более вонючие в процессе эксплуатации, хотя да ,не для себя же :mrgreen:


Ну да, микротрещины - такое встречается часто, но во первых - это под аренду, где к ним особо не присматриваются, а во вторых - это то, о чем я писал выше - чрезмерный перфекционизм в не всегда уместном месте, в-третьих - это проблема украинского рынка стройматериалов и из чего лепят стены.
Не-а, фасадные материалы не всегда стоит ставить в один ряд с материалами для наружных работ, запрещенных к применению внутри помещений. Так, сыпучая химия для фасадов - это материалы на основе цемента или полимерцемента, а не гипса. Краски - такие-же дисперсии, но с бОльшими характеристиками по истиранию, влаго и морозостойкости, как правило, более эластичные. Краски обычно идут белые и потом колеруются (хотя база идет бесцветная). Для фасадов идет двуокись титана, а для внутренних работ допускается двуокись цинка. Хотя некоторые материалы на основе растворителей могут быть запрещены для использования внутри помещений или некоторые реактивные смолы.
Насчет безопасности применяемых материалов тут на ветке уже давно периодически вспыхивают споры, но если лендлорды сами живут в неидеальных условиях, то что уж сходить с ума в данном случае на ровном месте? Тем более, что о вонючести речь не идет совсем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:22

"У Києві 70 об'єктів з ознаками довгобуду або недобудови. Незважаючи на це, в 30% таких "будинків" продовжують продавати квартири"

https://uainfo.org/blognews/1570576660- ... budah.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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