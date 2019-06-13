RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1651165216531654

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:55

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев.

Не дойдет:
- менталитет другой, вкусы иные
- мастеров, четко понимающих пирог стены под покраску, на самом деле не так много
- цена
- время


-менталитет и вкусы имеют свойство меняться с течением времени
- нигде особо не морочатся с пирогами. Стена из ГК, шпаклюются стыки и места крепления саморезами,шлифуется, грунтуется и красится. Что в Канаде и США, что в ебипте. Особенно под аренду или для общественных целей, гостинниц. Можете посмотреть ролики на Ютубе. Когда-то сидел долго в Египте в Хилтоне 5 звезд, пялился в холле в потолок...все так выглядит дорого-броско, в потолке купол с витражем...потом до меня начинает доходить, что потолок - нешпаклеванный ГК. Каждый лист просматривается. Вы думаете, это как-то влияет на бизнес? Хотя в Украине хватает маляров, которые все правильно делают. Проблема в том, что экономия идет на самих стенах. Что г.ноблоки, что кирпич, что ГК делают так, что пытаются проблему решить флисом. Бедный рынок, на нем просто не представлены материалы, которые или не вызывают проблемы, либо решают ее легко и просто. Уже наступил кризис 2-го года, я помогал делать родственникам квартиру, на рынке уже невозможно было найти профиля докризисной толщины, но нашел у знакомых зависшую из-за цены силиконовую краску. 2 раза красили потолки и они все равно трещали. Флизелин клеить уже было поздно. Покрасили концентрированной силиконовой краской и проблема была решена. Может трещины и есть, но краска тянется и не рвется на трещинах. Сейчас этой краски на рынке нет уже.
-
- именно из-за цены и времени, и применяют стены под покраску. Другое дело, что нет перфекционизма в такой степени, который у нас присутствует.

Так это и есть менталитет. Особый путь)) Рынок просто подстроился под потребителя.
Идеология укроремонта сводится к жесточайшей экономии, что на материалах, что на исполнителях на этапе скрытых (черновых) работ и вкатывании денег в максимально модную (эффектную) финальную отделку.
UA
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 19.07.08
Подякував: 530 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:51

UA, согласен. Емко и точно. Я повержен.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10078
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4334 раз.
Подякували: 2296 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1651165216531654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alya_tsimbal, flyman, Serg-ik і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1983, 1984, 1985
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
19848 1706590
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 16:12
alya_tsimbal
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 2778
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23606)
09.10.2019 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.