rjkz написав:

UA написав: rjkz написав: Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев. Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев.

Не дойдет:

- менталитет другой, вкусы иные

- мастеров, четко понимающих пирог стены под покраску, на самом деле не так много

- цена

- время Не дойдет:- менталитет другой, вкусы иные- мастеров, четко понимающих пирог стены под покраску, на самом деле не так много- цена- время

-менталитет и вкусы имеют свойство меняться с течением времени- нигде особо не морочатся с пирогами. Стена из ГК, шпаклюются стыки и места крепления саморезами,шлифуется, грунтуется и красится. Что в Канаде и США, что в ебипте. Особенно под аренду или для общественных целей, гостинниц. Можете посмотреть ролики на Ютубе. Когда-то сидел долго в Египте в Хилтоне 5 звезд, пялился в холле в потолок...все так выглядит дорого-броско, в потолке купол с витражем...потом до меня начинает доходить, что потолок - нешпаклеванный ГК. Каждый лист просматривается. Вы думаете, это как-то влияет на бизнес? Хотя в Украине хватает маляров, которые все правильно делают. Проблема в том, что экономия идет на самих стенах. Что г.ноблоки, что кирпич, что ГК делают так, что пытаются проблему решить флисом. Бедный рынок, на нем просто не представлены материалы, которые или не вызывают проблемы, либо решают ее легко и просто. Уже наступил кризис 2-го года, я помогал делать родственникам квартиру, на рынке уже невозможно было найти профиля докризисной толщины, но нашел у знакомых зависшую из-за цены силиконовую краску. 2 раза красили потолки и они все равно трещали. Флизелин клеить уже было поздно. Покрасили концентрированной силиконовой краской и проблема была решена. Может трещины и есть, но краска тянется и не рвется на трещинах. Сейчас этой краски на рынке нет уже.- именно из-за цены и времени, и применяют стены под покраску. Другое дело, что нет перфекционизма в такой степени, который у нас присутствует.