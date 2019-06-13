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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:55
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
Думаю, рано или поздно до нас дойдет западный тренд - белая покраска стен. Никаких обоев.
Не дойдет:
- менталитет другой, вкусы иные
- мастеров, четко понимающих пирог стены под покраску, на самом деле не так много
- цена
- время
-менталитет и вкусы имеют свойство меняться с течением времени
- нигде особо не морочатся с пирогами. Стена из ГК, шпаклюются стыки и места крепления саморезами,шлифуется, грунтуется и красится. Что в Канаде и США, что в ебипте. Особенно под аренду или для общественных целей, гостинниц. Можете посмотреть ролики на Ютубе. Когда-то сидел долго в Египте в Хилтоне 5 звезд, пялился в холле в потолок...все так выглядит дорого-броско, в потолке купол с витражем...потом до меня начинает доходить, что потолок - нешпаклеванный ГК. Каждый лист просматривается. Вы думаете, это как-то влияет на бизнес? Хотя в Украине хватает маляров, которые все правильно делают. Проблема в том, что экономия идет на самих стенах. Что г.ноблоки, что кирпич, что ГК делают так, что пытаются проблему решить флисом. Бедный рынок, на нем просто не представлены материалы, которые или не вызывают проблемы, либо решают ее легко и просто. Уже наступил кризис 2-го года, я помогал делать родственникам квартиру, на рынке уже невозможно было найти профиля докризисной толщины, но нашел у знакомых зависшую из-за цены силиконовую краску. 2 раза красили потолки и они все равно трещали. Флизелин клеить уже было поздно. Покрасили концентрированной силиконовой краской и проблема была решена. Может трещины и есть, но краска тянется и не рвется на трещинах. Сейчас этой краски на рынке нет уже.
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- именно из-за цены и времени, и применяют стены под покраску. Другое дело, что нет перфекционизма в такой степени, который у нас присутствует.
Так это и есть менталитет. Особый путь)) Рынок просто подстроился под потребителя.
Идеология укроремонта сводится к жесточайшей экономии, что на материалах, что на исполнителях на этапе скрытых (черновых) работ и вкатывании денег в максимально модную (эффектную) финальную отделку.
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UA
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Додано: Сер 09 жов, 2019 15:51
UA, согласен. Емко и точно. Я повержен.
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rjkz
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:19
С одной стороны, я за законность строительства, с другой, думаю, что на рынке сложилась ситуация, когда настроено уже столько, что есть проблемы с реализацией бетона в уже построенных комплексах, позиционирующихся чуть выше эконома. И наличие застройщиков, которые демпингуют не очень нравится девелоперской тусовке, которая по гласной или негласной договоренности пытаются держать и повышать цены на бетон (что лично мне выгодно). Власти же, ситуация с замедлением строительства тоже не нравится, чем меньше строят - тем меньше заносят. Ситуацию можно охарактеризовать как грызня известных насекомых в известной емкости стеклотарного производства.
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rjkz
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:35
rjkz
Павуки не є комахами))) У комах 6 лап, у павуків 8.
Думаю, що з новобудами щось трапиться, надто багато їх в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 10 жов, 2019 22:24
у осьминогов тоже 8, но с присосками, ergo осьминог есть помесь паукообразного и Муха)
Ваш Зепутат
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Додано: Чет 10 жов, 2019 23:17
Отопление.
Было 1650 грн/гкал
Станет 2150 грн/гкал
Что на практике это означает для рынка аренды?
Многие арендаторы боятся зимних платежек.
По опыту на однуху в новострое может уходить до 1.5гкал в холодный месяц, это будет 3000грн только за тепло, общий комуналь будет более 4000грн за однуху.
Значит ли это что новострои будут приоритетнее хрущей, потому что там можно экономить?
Тариф за 1 кв метр без счетчика - 50грн. Итого 40 метров =2000 грн.
А, забыл еще ж МОПы - это еще +1000 грн.
Итого зимний комуналь может доходить легко до 4000-5000 грн зимой, практически 50% от аренды.
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investorkiev
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:06
investorkiev написав:
Отопление.
Было 1650 грн/гкал
Станет 2150 грн/гкал
Что на практике это означает для рынка аренды?
Многие арендаторы боятся зимних платежек.
По опыту на однуху в новострое может уходить до 1.5гкал в холодный месяц, это будет 3000грн только за тепло, общий комуналь будет более 4000грн за однуху.
Значит ли это что новострои будут приоритетнее хрущей, потому что там можно экономить?
Тариф за 1 кв метр без счетчика - 50грн. Итого 40 метров =2000 грн.
А, забыл еще ж МОПы - это еще +1000 грн.
Итого зимний комуналь может доходить легко до 4000-5000 грн зимой, практически 50% от аренды.
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
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airmax78
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1
Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:15
airmax78 написав:
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
классовая борьба набирает оборотов...
По поводу обжитых новостроев - где со всех сторон уже живут - я меньше переживаю - там и МОПы на большее количество квартир делятся, и греться друг от друга можно, поэтому думаю там будет около 0,7 гка (1500 грн)+ МОП примерно гривен 500-700, еще терпимо.
Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.
Что блин делать
(((
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investorkiev
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