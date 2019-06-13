|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:51
airmax78 написав: investorkiev написав:
Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.
Что блин делать
(((
Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.
И хотел бы да не могу - деньги уже все расписаны на перед: билеты, гостиницы, купальники, подарочки мальвинам..
Реально не выкроить и 5 тыс грн лишних в месяц
Вообще ничего отложить не могу..
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1086
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:53
investorkiev написав: airmax78 написав:
Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.
И хотел бы да не могу - деньги уже все расписаны на перед: билеты, гостиницы, купальники, подарочки мальвинам..
Реально не выкроить и 5 тыс грн лишних в месяц
Вообще ничего отложить не могу..
Это ваши проблемы. Значит пчелы улетят к тому кто может. И следующим летом вы останетесь без меда. Это замкнутая экосистема и в ней чудес не бывает.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32016
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 3696 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|