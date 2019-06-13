Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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investorkiev написав:Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.
Что блин делать (((
Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.
И хотел бы да не могу - деньги уже все расписаны на перед: билеты, гостиницы, купальники, подарочки мальвинам.. Реально не выкроить и 5 тыс грн лишних в месяц Вообще ничего отложить не могу..
airmax78 написав:Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.
И хотел бы да не могу - деньги уже все расписаны на перед: билеты, гостиницы, купальники, подарочки мальвинам.. Реально не выкроить и 5 тыс грн лишних в месяц Вообще ничего отложить не могу..
Это ваши проблемы. Значит пчелы улетят к тому кто может. И следующим летом вы останетесь без меда. Это замкнутая экосистема и в ней чудес не бывает.
investorkiev написав:Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.
Что блин делать (((
Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.
+50% на зимнюю резину для арендатровского авто, замену масла, зимний омыватель, калоши, шарфик и термобелье...не забыть связать шерстяные носочки...хотя... одного хватит...50%...второй - пусть арендатор сам себе вяжет...елочку на новый год....пол-елочки, если быть точнее...
investorkiev написав:Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.
Что блин делать (((
Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.
+50% на зимнюю резину для арендатровского авто, замену масла, зимний омыватель, калоши, шарфик и термобелье...не забыть связать шерстяные носочки...хотя... одного хватит...50%...второй - пусть арендатор сам себе вяжет...елочку на новый год....пол-елочки, если быть точнее...
Арндодатели могут, конечно, замкнуться в себе, сидеть сложа руки и ничего не делать, рассчитывая, что сиутация как-то сама разрулится, что отопление само себя оплатит. Но пчелы ждать не могут. У них выбор простой: либо умереть от голода этой зимой, либо улететь в теплые края или хотя бы к пасечникам, которые их подкормят. Кажется мой арендодатель начал это понимать.