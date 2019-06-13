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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1652165316541655

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:51

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.

Что блин делать :((((

Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.


И хотел бы да не могу - деньги уже все расписаны на перед: билеты, гостиницы, купальники, подарочки мальвинам..
Реально не выкроить и 5 тыс грн лишних в месяц :(
Вообще ничего отложить не могу..
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:53

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.


И хотел бы да не могу - деньги уже все расписаны на перед: билеты, гостиницы, купальники, подарочки мальвинам..
Реально не выкроить и 5 тыс грн лишних в месяц :(
Вообще ничего отложить не могу..

Это ваши проблемы. Значит пчелы улетят к тому кто может. И следующим летом вы останетесь без меда. Это замкнутая экосистема и в ней чудес не бывает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 04:13

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.

Что блин делать :((((

Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.


+50% на зимнюю резину для арендатровского авто, замену масла, зимний омыватель, калоши, шарфик и термобелье...не забыть связать шерстяные носочки...хотя... одного хватит...50%...второй - пусть арендатор сам себе вяжет...елочку на новый год....пол-елочки, если быть точнее... :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:20

  investorkiev написав:Отопление.

Было 1650 грн/гкал
Станет 2150 грн/гкал

Что на практике это означает для рынка аренды?

Многие арендаторы боятся зимних платежек.

По опыту на однуху в новострое может уходить до 1.5гкал в холодный месяц, это будет 3000грн только за тепло, общий комуналь будет более 4000грн за однуху.

Значит ли это что новострои будут приоритетнее хрущей, потому что там можно экономить?

Тариф за 1 кв метр без счетчика - 50грн. Итого 40 метров =2000 грн.

А, забыл еще ж МОПы - это еще +1000 грн.

Итого зимний комуналь может доходить легко до 4000-5000 грн зимой, практически 50% от аренды.


Вау!

Наташа планує продати нерентабельний новобуд і купити "хрущовок" на ДВРЗ????

Ось фото справжніх малометражних "квартир". Гонконг
https://uainfo.org/blognews/1570711197- ... olisa.html
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:49

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Переживаю за дома, где перед зимой заехало от силы 15-20% квартир. Будет холодно, через стены тепло уйдет к соседям... Там вся комуналка (отопление, мопы + жек+э/э+вода+интернет) вполне может затянуть на 5000 грн, это нереальные цифры, жильцы будут недовольны.

Что блин делать :((((

Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.


+50% на зимнюю резину для арендатровского авто, замену масла, зимний омыватель, калоши, шарфик и термобелье...не забыть связать шерстяные носочки...хотя... одного хватит...50%...второй - пусть арендатор сам себе вяжет...елочку на новый год....пол-елочки, если быть точнее... :mrgreen:

Арндодатели могут, конечно, замкнуться в себе, сидеть сложа руки и ничего не делать, рассчитывая, что сиутация как-то сама разрулится, что отопление само себя оплатит. Но пчелы ждать не могут. У них выбор простой: либо умереть от голода этой зимой, либо улететь в теплые края или хотя бы к пасечникам, которые их подкормят. Кажется мой арендодатель начал это понимать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:03

  airmax78 написав:..говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
...
может согласиться, на условиях жить вместе с вами и греться
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:27

  sequence написав:
  airmax78 написав:..говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
...
может согласиться, на условиях жить вместе с вами и греться

Шутки шутками, а особых вариантов кроме как согласиться у него нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:35

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
...
может согласиться, на условиях жить вместе с вами и греться

Шутки шутками, а особых вариантов кроме как согласиться у него нет.

а в договоре что?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
...
может согласиться, на условиях жить вместе с вами и греться

Шутки шутками, а особых вариантов кроме как согласиться у него нет.


После того, как согласится и попривыкнет, закрепляйте победу - требуйте от него, чтобы арендную плату тоже 50/50 с Вами разделил.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:03

  alter написав:..

После того, как согласится и попривыкнет, закрепляйте победу - требуйте от него, чтобы арендную плату тоже 50/50 с Вами разделил.

и жену :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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