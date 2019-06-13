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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1653165416551656

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59

  airmax78 написав:От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.

Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:01

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.

Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее

В стране из которой ежегодно уезжает 2.5 миллиона человек, такое поведение - это же самое что пилить сук, на котором сидишь. Бензопилой. Мой арендодатель это понимает (вернее я ему это объяснил).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Макс, насколько я пессимистично настроен по поводу происходящих в стране вещей, но вы меня переплюнули.

Не могу я поверить что 2.5 млн в год уезжают.

Куда? Нереальная цифра.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27

  investorkiev написав:Макс, насколько я пессимистично настроен по поводу происходящих в стране вещей, но вы меня переплюнули.

Не могу я поверить что 2.5 млн в год уезжают.

Куда? Нереальная цифра.

Когда я общаюсь со своим арендодателем - я не мелочусь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.

Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее

Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:33

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее

Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.

Хороший подход. Я бы у Вас арендовал. Мне рыночную озвучили еще в сентябре 2018го - но я до сих пор плачу столько, сколько договорились в 2017м году. А разницу себе в уме записываю как экономию - всегда приятно покупать что-то по цене ниже рынка.
airmax78
 
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  #<1 ... 1653165416551656
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